С будущего года малообеспеченные будут получать меньше наборов продовольственных товаров

Агентство LETA в конце сентября сообщало, что Минблаг работает над решениями, которые позволили бы обеспечить продовольственную поддержку и основную материальную помощь малоимущим к 2026 году, в первую очередь сфокусировавшись на социально наименее защищенных группах населения, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.

В первую очередь поддержку планируется обеспечить лицам и семьям со статусом нуждающегося домашнего хозяйства и лицам, попавшим в кризисную ситуацию, в том числе мирным жителям Украины.

Минфин поясняет, что в отношении администрируемой Минблагом поддержки наиболее нуждающимся лицам министерство подготовило доклад Кабинету министров, в котором сообщает, что первоначально выделенного европейского финансирования в объеме 38,28 млн евро для снижения материальной необеспеченности в 2021-2027 годы недостаточно, чтобы до конца периода планирования фондов Европейского союза (ЕС) продолжать оказывать поддержку конкретной целевой группе в прежнем объеме.

Чтобы решить вопрос о продолжении упомянутой программы поддержки в 2026-2029 годах, до 1 сентября 2025 года Минблаг должен представить Кабмину новые предложения по привлечению финансирования. Минфин отмечает, что для продолжения программы дополнительно необходимы примерно 30,5 млн евро.

Директор секретариата Фонда общественной интеграции Зайга Пуце ранее сообщала, что стремительно приближается конец финансирования из фондов ЕС раздачи продовольственных и гигиенических комплектов малоимущим.