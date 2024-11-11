В результате российских ударов по Запорожью и Николаеву в ночь на понедельник, 11 ноября, были убиты по меньшей мере пять человек - в Запорожье один, а Николаеве - пять человек, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные власти и чиновников.
Россия нанесла удары по Запорожью и Николаеву: есть погибшие
Россияне нанесли по Запорожью три авиаудара. Они были нанесены в 1:30, рассказали спасатели.
"Предварительно, в результате атаки погиб мужчина. Уже девять человек обратились к врачам за медпомощью из-за травм. Среди пострадавших - девушка 15 лет и два мальчика 4 и 17 лет. Число пострадавших выясняется", - говорится в сообщении ГСЧС.
Взрывной волной частично был разрушен двухэтажный жилой дом, повреждены общежитие и здание автосалона.
В Николаеве в результате удара дронов погибли по меньшей мере пять человек, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. Изначально сообщалось о четырех погибших.
В городе в жилых домах возникли пожары.
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