Россия нанесла удары по Запорожью и Николаеву: есть погибшие

В результате российских ударов по Запорожью и Николаеву в ночь на понедельник, 11 ноября, были убиты по меньшей мере пять человек - в Запорожье один, а Николаеве - пять человек, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные власти и чиновников.