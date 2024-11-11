Объясняя причины выхода, Бранте напомнила, что ранее возглавляла в Сейме комиссию по правам человека и ей пришлось столкнуться с отличающимся идеологическим представлением "Объединения регионов Латвии" по существенным для политика вопросам, в том числе вопросам насилия в семье, и о роли женщины в политике.

Бранте отметила, что пока она продолжит работать во фракции "Объединения регионов Латвии" и Национального объединения "Все для Латвии!" - "Отечеству и свободе/LNNK" в Рижской думе, не меняя принадлежности к фракции.

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