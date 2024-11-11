В воскресенье, 10 ноября, в Резекне во время раскопок на улице Блауманя, где находился бывший лагерь для военнопленных, снова были найдены кости, сообщает Государственная полиция.
В Резекне во время раскопок на месте бывшего лагеря для военнопленных снова нашли кости
В воскресенье полицейские получили информацию, что в Резекне на улице Блауманя во время ремонтных работ во дворе были найдены фрагменты костей.
Событие было объединено с начатым 4 ноября уголовным процессом, назначены экспертизы.
Как уже сообщалось, 4 ноября около 11:00 во время строительных работ возле дома на улице Блауманя, 5, на участке земли, принадлежащем муниципалитету, рабочие обнаружили кости, которые могут быть человеческими останками. Они были переданы в Государственную полицию для проведения экспертизы.
Муниципалитет отметил, что во время Второй мировой войны на этом месте располагался лагерь для военнопленных, а после - пересылочно-сортировочный лагерь.
"По разным данным, большинство останков не было перезахоронено, на месте лагеря был создан мемориал, поэтому найденные кости могут быть останками людей, истребленных в лагере", - заявили в муниципалитете.
Строительные работы продолжатся, но если будут найдены другие останки, строители соберут их в специальные мешки и передадут в полицию. После экспертизы человеческие останки будут перезахоронены.
В муниципалитете обещают, что, если строители обнаружат не отдельные кости, а массовые захоронения, будет вызван поисковый отряд "Легенда" и строительные работы прекратятся.
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