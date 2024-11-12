Тревога и информаторы: как регионы следуют закону?

Также различается и отношение организаций к анонимным заявлениям - пока у одних ясно предусмотрено, что анонимные заявления не принимаются и не рассматриваются, другие самоуправления принимают и рассматривают анонимные заявления, оговаривая лишь то, что в таком случае информатору невозможно обеспечить гарантии защиты.

Пересмотр и актуализация систем поднятия тревоги

Система поднятия тревоги в Латвии введена в 2019 году, когда вступил в силу первый Закон о поднятии тревоги. Потом Латвия внедрила Директиву поднятия тревоги Европейского союза, и закон был переработан и принят по новой в 2022 году. Исследование демонстрирует различную практику в соблюдении нормативного урегулирования - есть организации, которые первоначальную систему поднятия тревоги внедрили уже до 2019 года, а также и такие, которые актуализировали порядок поднятия тревоги после последних изменений нормативного урегулирования.

Есть и такие организации, где система поднятия тревоги не введена вовсе, несмотря на то, что закон эту обязанность предусматривает. Несоблюдению этой обязанности способствует то обстоятельство, что закон не предусматривает никаких наказаний или иных санкций за невнедрение системы поднятия тревоги. В случаях с самоуправлениями не были обнаружены нарушения относительно внедрения системы, что, возможно, связано с тем, что Государственная канцелярия как ответственное за внедрение системы поднятия тревоги учреждение следит за внедрением системы поднятия тревоги в публичном секторе, осуществляя диалог с учреждениями и самоуправлениями.