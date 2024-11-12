"Общество за открытость - Delna" (далее - Delna) в конце 2023 года и в начале 2024 года исследовало внутренние системы поднятия тревоги в регионах, проанализировав восемь самоуправлений и три предприятия. Общество ознакомилось с опытом и практикой создания и поддержания внутренних систем поднятия тревоги в регионах, а также обобщило информацию, связанную с проблемами в работе систем.
Тревога и информаторы: как регионы следуют закону?
Главными анализируемыми вопросами исследования были:
- роль руководства организации в стимулировании поднятия тревоги;
- выбор информатором контактного лица, и роль контактного лица;
- информированность работающих о внутренней системе поднятия тревоги;
- действия с заявлениями информаторов;
- пересмотр и актуализирование систем поднятия тревоги.
В исследовании выяснено, что активность информаторов в регионах низка или очень низка. Исследование раскрывает несколько проблематичных аспектов во внутренних системах поднятия тревоги в регионах, которые, возможно, и являются причиной низкой активности информаторов. В этой статье Delna знакомит с главными выводами по анализируемым в исследовании вопросам.
Роль руководства в продвижении системы поднятия тревоги
Наблюдается разный подход и отношение руководства к вопросам поднятия тревоги. Представители отдельных самоуправлений подчеркнули, что изначально руководство самоуправления противилось введению системы поднятия тревоги в целом, не веря в такой механизм и его эффективность. В то же время есть самоуправления и предприятия, осознающие и подчеркивающие роль системы поднятия тревоги в развитии хорошего управления организацией, установлении этических норм, а также ее противокоррупционную роль.
Решающая роль во внедрении системы принадлежит именно руководству самоуправления и предприятия, которое своими действиями демонстрирует внутреннюю культуру организации и отношение к поднятию тревоги. Мы не можем ожидать, что изменится представление о системе поднятия тревоги и ее понимание, пока не изменится внутренняя культура и отношение самоуправлений и организаций к этим вопросам.
Контактное лицо информатора
Работая с вопросами поднятия тревоги, в Delna наблюдали, что обязанности контактного лица информатора являются не только формальным выполнением требований закона, но контактные лица занимают невероятно важную роль в организации формирования культуры поднятия тревоги. Поэтому особенно важно, чтобы выбор этих лиц происходил продуманно с целью продвижения системы поднятия тревоги.
Опыт регионов показывает, что практика самоуправлений и организаций в этих вопросах отличается. Отличается как количество контактных лиц, так и их квалификация и занимаемые должности.
Положительно оценивается хорошая практика назначать контактными лицами занятых в отделе аудита. Такой подход создан с целью по возможности ясно отделить систему поднятия тревоги от руководства самоуправлением, чтобы уменьшить опасения и тревогу занятых насчет возможных репрессий. В то же время есть самоуправления, в которых обязанности контактного лица выполняет исполнительный директор, что, по мнению Delna, не является хорошей практикой, так как может способствовать желанию занятых не сообщать о правонарушениях, способствовать боязни репрессий и т. п.
Информированность о внутренней системе поднятия тревоги
У занятых недостаточно понимания о системе поднятия тревоги. Законом предусмотрена обязанность информировать занятых о системе поднятия тревоги, начиная трудовые отношения. Но такая обязанность только сама по себе не обеспечивает качественное и эффективное внедрение внутренних систем поднятия тревоги.
Одним из решений по эффективному внедрению системы могло бы быть регулярное обучение и оценка уровня знаний занятых, чтобы получить данные о фактическом уровне знаний в вопросах поднятия тревоги. Не понимая уровня знаний, сложно оценить, готовы ли занятые информировать, поднимать тревогу. Сначала важно создать в организации единую систему ценностей, понять этические нормы и уменьшить толерантность к коррупции и недобросовестному поведению.
Действия с заявлениями информаторов
Действия с заявлениями информаторов регулируются Законом о поднятии тревоги (2022). И Государственная канцелярия разъясняет и предоставляет руководящие принципы работы с заявлениями информаторов. Но полученная в ходе исследования информация показывает, что и в этом вопросе существуют разные подходы в интерпретации процесса, в таких вопросах, которые закон четко и прямо не регулирует.
Обязанность псевдонимизировать информацию, полученную от информатора, что, на взгляд Delna, является одной из наиболее существенных гарантий защиты идентичности информатора, происходит на разных этапах рассмотрения заявления. Eсть организации, в которых четко оговорено проведение псевдонимизации сразу после получения информации, оформленной как заявление информатора. Но другие самоуправления и предприятия псевдонимизацию осуществляют только после признания заявления заявлением информатора. Надо признать, что законом второе упомянутое обозначено как время, когда псевдонимизация должна быть проведена обязательно, но то обстоятельство, что до этого момента оборот документов на предприятии проводится без псевдонимизации заявления, серьезно угрожает идентичности информатора.
Также различается и отношение организаций к анонимным заявлениям - пока у одних ясно предусмотрено, что анонимные заявления не принимаются и не рассматриваются, другие самоуправления принимают и рассматривают анонимные заявления, оговаривая лишь то, что в таком случае информатору невозможно обеспечить гарантии защиты.
Пересмотр и актуализация систем поднятия тревоги
Система поднятия тревоги в Латвии введена в 2019 году, когда вступил в силу первый Закон о поднятии тревоги. Потом Латвия внедрила Директиву поднятия тревоги Европейского союза, и закон был переработан и принят по новой в 2022 году. Исследование демонстрирует различную практику в соблюдении нормативного урегулирования - есть организации, которые первоначальную систему поднятия тревоги внедрили уже до 2019 года, а также и такие, которые актуализировали порядок поднятия тревоги после последних изменений нормативного урегулирования.
Есть и такие организации, где система поднятия тревоги не введена вовсе, несмотря на то, что закон эту обязанность предусматривает. Несоблюдению этой обязанности способствует то обстоятельство, что закон не предусматривает никаких наказаний или иных санкций за невнедрение системы поднятия тревоги. В случаях с самоуправлениями не были обнаружены нарушения относительно внедрения системы, что, возможно, связано с тем, что Государственная канцелярия как ответственное за внедрение системы поднятия тревоги учреждение следит за внедрением системы поднятия тревоги в публичном секторе, осуществляя диалог с учреждениями и самоуправлениями.
В то же время на государственном уровне нет ни одного учреждения или организации, которое следило бы за внедрением требований Закона о поднятии тревоги в частном секторе. И именно в частном секторе очень характерно несоблюдение Закона о поднятии тревоги и невнедрение систем.
Можно сделать вывод, что процесс внедрения внутренних систем поднятия тревоги в Латвии до сих пор происходит постепенно либо вообще не происходит.
Существует реальный риск, что подобная стагнация в сфере поднятия тревоги в самоуправлениях и региональных предприятиях продолжится, если не будет активной и целенаправленной работы по внедрению изменений.
Также важно акцентировать, что самоуправлениям, учреждениям и предприятиям нет необходимости ждать усовершенствования урегулирования поднятия тревоги - у них всегда есть возможность ввести новые механизмы поддержки информаторов, чтобы способствовать внедрению системы поднятия тревоги на уровне предприятия.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из средств бюджета латвийского государства, выделенных Министерству культуры. За статью отвечает "Общество за открытость - Delna".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!