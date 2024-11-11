В понедельник, 11 ноября, в Риге на протяжении всего дня проходят мероприятия, посвященные Дню Лачплесиса. В местах проведения мероприятий будут действовать ограничения движения, в том числе с 17 до 24 часов закроют движение транспортных средств на участке набережной 11 Ноября от Вантового моста до Каменного моста.
В День Лачплесиса закроют движение на набережной 11 Ноября
С 12:50 до 13:15 военная полиция НВС и Госполиция в случае необходимости ограничат или закроют движение транспортных средств и пешеходов на перекрестке площади Пилс и улицы Муйтас, перекрестке площади Пилс и улицы Торня (у Банка Латвии), перекрестке площади Пилс и улицы Цитаделес и на площади Пилс.
С 16:40 от Рижского братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября пройдет факельное шествие. Факельное шествие будет двигаться по маршруту: Рижской братское кладбище - улица Вароню - улица Гауяс - улица Миера - улица Бривибас - бульвар Бривибас - площадь Бривибас - улица Калькю - набережная 11 Ноября. В случае необходимости военная полиция НВС и Госполиция ограничат или закроют движение на маршруте.
В Пардаугаве еще с конца недели в силе несколько ограничений движения и изменений в маршрутах общественного транспорта.
До 12 часов вторника, 12 ноября, закрыто движение транспортных средств на участке улицы Бароню от бульвара Узварас до места разворота возле улицы Херманя. Кроме того, есть изменения в маршрутах движения нескольких автобусов.
В связи с проведением мероприятий в честь Дня Лачплесиса в нескольких местах запретят остановку и стоянку транспортных средств. В случае необходимости оставленные транспортные средства будут перемещены на ближайшее разрешенное место стоянки.
До 12 часов вторника, 12 ноября, запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Маза Нометню от улицы Ояра Вациеша до улицы Коклес, а также на участке улицы Херманя от ул. Ояра Вациеша до ул. Бариню.
В понедельник, 11 ноября, с 7 до 11 часов была запрещена остановка и стоянка транспортных средств между площадью Гердера и Домской площадью (по обеим сторонам), на площади Гердера и Домской площади, а также на участке параллельной с набережной 11 Ноября улицы от Полю гате до Бискапа гате.
В свою очередь, с 12 до 23 часов остановка и стоянка будет запрещена по обеим сторонам набережной 11 Ноября от Даугавас гате до Вантового моста.
Кроме того, в понедельник с 6:00 до 19:30 запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам улицы Айзсаулес, по обеим сторонам улицы Вароню от улицы Айзсаулес до здания на улице Вароню, 3А (у Рижского братского кладбища), а также на автостоянке у 1-го Лесного кладбища на улице Айзсаулес.
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