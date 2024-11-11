В День Лачплесиса закроют движение на набережной 11 Ноября

В связи с проведением мероприятий в честь Дня Лачплесиса в нескольких местах запретят остановку и стоянку транспортных средств. В случае необходимости оставленные транспортные средства будут перемещены на ближайшее разрешенное место стоянки.

До 12 часов вторника, 12 ноября, запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Маза Нометню от улицы Ояра Вациеша до улицы Коклес, а также на участке улицы Херманя от ул. Ояра Вациеша до ул. Бариню.

В понедельник, 11 ноября, с 7 до 11 часов была запрещена остановка и стоянка транспортных средств между площадью Гердера и Домской площадью (по обеим сторонам), на площади Гердера и Домской площади, а также на участке параллельной с набережной 11 Ноября улицы от Полю гате до Бискапа гате.

В свою очередь, с 12 до 23 часов остановка и стоянка будет запрещена по обеим сторонам набережной 11 Ноября от Даугавас гате до Вантового моста.

Кроме того, в понедельник с 6:00 до 19:30 запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам улицы Айзсаулес, по обеим сторонам улицы Вароню от улицы Айзсаулес до здания на улице Вароню, 3А (у Рижского братского кладбища), а также на автостоянке у 1-го Лесного кладбища на улице Айзсаулес.

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