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Видео Украина сообщила об уничтожении штурмового вертолета Ми-24 в Московской области

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Вертолет
Вертолет Фото: Reuters/ScanPix

Военная разведка Украины сообщила, что в ночь на 10 ноября на аэродроме Клин-5 в Московской области был уничтожен штурмовой вертолет российской армии Ми-28, сообщает агентство УНИАН.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины опубликовало в соцсетях видео с горящим вертолетом.

"В ночь с 9 на 10 ноября на аэродроме Клин-5 в Московской области уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24. Сгоревший вертолет принадлежал составу 92-й эскадрильи 344-го центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации", - говорится в сообщении ведомства.

"Военная разведка Украины напоминает, что за каждое совершенное против России военное преступление оккупанты получат справедливое наказание", - указывается в видео.

В ГУР не уточнили, как и кем именно был уничтожен вертолет.

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