Видео Украина сообщила об уничтожении штурмового вертолета Ми-24 в Московской области

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины опубликовало в соцсетях видео с горящим вертолетом.

⚡️A 🇷🇺Russian Mi-24 attack helicopter was burned at the "Klin-5" airfield in the Moscow region — Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of 🇺🇦Ukraine



It happened on the night of November 9-10.



The department reported that the enemy helicopter belonged to the… pic.twitter.com/ZcNLDub00t — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 11, 2024

"В ночь с 9 на 10 ноября на аэродроме Клин-5 в Московской области уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24. Сгоревший вертолет принадлежал составу 92-й эскадрильи 344-го центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации", - говорится в сообщении ведомства.

"Военная разведка Украины напоминает, что за каждое совершенное против России военное преступление оккупанты получат справедливое наказание", - указывается в видео.

В ГУР не уточнили, как и кем именно был уничтожен вертолет.

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