В воскресенье, 10 ноября, сотрудники отдела реагирования Южнокурземского участка Видземского регионального управления Госполиции, выполняя служебные обязанности, зафиксировали очень спешащего водителя BMW, который двигался со скоростью 180 км/ч, превысив, таким образом, разрешенную скорость на 84 км/ч.
Видео ⟩ Спешил к собаке: в Цесисском крае остановили BMW, "летевшую" 180 км/ч
Так, стражи порядка в волости Вайвес Цесисского края на 88-м километре автодороги Рига - Сигулда - граница Эстонии по направлению в Ригу зафиксировали автомобиль BMW, двигавшийся со скоростью 180 км/ч. Это на 84 км/ч больше, чем разрешенная скорость движения. Нарушение было зафиксировано на видео.
Мужчина объяснил, что спешил домой, так как в квартире была оставлена собака, поэтому он принял решение превысить скорость.
За упомянутое нарушение к лицу было применено административное наказание - денежный штраф в размере 280 штрафных единиц, или 1400 евро, а также лишение прав на 12 месяцев.
Полиция призывает водителей соблюдать скоростной режим и с ответственностью относиться к правилам дорожного движения, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.
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