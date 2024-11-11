Фото Торжественная смена почетного караула у памятника Свободы

Галерея: Торжественная смена почетного караула у памятника Свободы

Посмотреть на мероприятие пришли несколько сотен человек, в том числе школьники.

Как уже сообщалось, в понедельник, 11 ноября, в Латвии широко отмечается День Лачплесиса.

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