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Alexandra Nekrasova

Фото Торжественная смена почетного караула у памятника Свободы

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Фото: Lita Millere/LETA

В день Лачплесиса у памятника Свободы состоялась торжественная смена почетного караула, а потом - дефиле оркестра штаба Национальных вооруженных сил и солдат Службы государственной обороны.

Галерея: Торжественная смена почетного караула у памятника Свободы

Посмотреть на мероприятие пришли несколько сотен человек, в том числе школьники.

Как уже сообщалось, в понедельник, 11 ноября, в Латвии широко отмечается День Лачплесиса.

 

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