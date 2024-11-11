В день Лачплесиса у памятника Свободы состоялась торжественная смена почетного караула, а потом - дефиле оркестра штаба Национальных вооруженных сил и солдат Службы государственной обороны.
Фото ⟩ Торжественная смена почетного караула у памятника Свободы
Галерея: Торжественная смена почетного караула у памятника Свободы
Посмотреть на мероприятие пришли несколько сотен человек, в том числе школьники.
Как уже сообщалось, в понедельник, 11 ноября, в Латвии широко отмечается День Лачплесиса.
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