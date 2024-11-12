Сотрудничеству Москвы с Северной Кореей не мешают и санкции ООН против этой страны, за которые в свое время голосовала и Россия. Как утверждают ангажированные Кремлем "политологи", теперь мир изменился, и нет никаких оснований для санкций против Северной Кореи, поскольку эта страна лишь "защищает" свой суверенитет от потенциального вмешательства Запада.

Уже с момента визита Путина в Пхеньян этим летом идеологические посланники Кремля заявляли, что Северная Корея - великая страна, против которой введены санкции только потому, что эта страна сопротивляется давлению США и не хочет сдаваться перед превосходством Вашингтона. Россия и Северная Корея могут работать вместе, чтобы противостоять гегемонии США, утверждает Москва. Пропагандисты также подчеркивают, что России, против которой воюют более 50 стран, не следует стесняться военного сотрудничества с Северной Кореей.

Выборы в США, Грузии и Молдове

Хотя Кремль, читай Путин, утверждает, что выборы в США - это только дело американского народа, а Россия лишь наблюдает за ними со стороны, сообщения пропагандистов показывают обратное. Чем ближе выборы, тем больше сюжетов об избирательной системе США и двух кандидатах появляется на кремлевском телевидении. Из сообщений ясно, хотя вслух об этом ни разу не говорилось, что фаворитом Москвы является Трамп. Из-за этого постоянно показываются сюжеты, порочащие кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.