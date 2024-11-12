Видео ​За занавесом: идеологический "пряник" от Словакии с северокорейской начинкой

Хитом кремлевской пропаганды на прошлой неделе стало интервью премьер-министра Словакии Роберта Фицо пропагандистке Ольге Скабеевой. Интервью стало для Москвы большим подарком, так как позволило заявить, что в Европейском союзе нет единой негативной позиции против вторжения России в Украину, а также похвалиться тем, что у России все еще есть друзья в Европе.
При этом основная часть идеологического нарратива была посвящена прекрасным отношениям России с Северной Кореей. Россияне до сих пор официально не признают, что северокорейские солдаты находятся на украинском фронте, но при этом постоянно заявляют, что если это окажется правдой, то это будет абсолютно легитимно, поскольку у России и Северной Кореи есть договор о взаимопомощь в случае агрессии.
Россияне также рефлексировали о президентских выборах в США, продолжая свой давний дискурс о том, что американская избирательная система полностью прогнила и все решают деньги. По мнению пропагандистов, главным на этих выборах будет обеспечение безопасности кандидата от республиканцев, поскольку "злые" демократы угрожают жизни кандидата Дональда Трампа.
Что касается остальных выборов, то в очередной раз разыгрывалась тема о том, что Запад не может смириться с "честными" выборами в Грузии и готовит государственный переворот. С другой стороны, президентские выборы в Молдове, на которых победила действующая прозападная президент Майя Санду, были по мнению пропагандистов, конечно же, нечестными, поскольку "Санду не могла победить в честной борьбе".