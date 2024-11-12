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Alexandra Nekrasova

Видео ​За занавесом: идеологический "пряник" от Словакии с северокорейской начинкой

Кадр из российской пропагандистской передачи Фото: Ekrānšāviņš
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Хитом кремлевской пропаганды на прошлой неделе стало интервью премьер-министра Словакии Роберта Фицо пропагандистке Ольге Скабеевой. Интервью стало для Москвы большим подарком, так как позволило заявить, что в Европейском союзе нет единой негативной позиции против вторжения России в Украину, а также похвалиться тем, что у России все еще есть друзья в Европе.

При этом основная часть идеологического нарратива была посвящена прекрасным отношениям России с Северной Кореей. Россияне до сих пор официально не признают, что северокорейские солдаты находятся на украинском фронте, но при этом постоянно заявляют, что если это окажется правдой, то это будет абсолютно легитимно, поскольку у России и Северной Кореи есть договор о взаимопомощь в случае агрессии.

Россияне также рефлексировали о президентских выборах в США, продолжая свой давний дискурс о том, что американская избирательная система полностью прогнила и все решают деньги. По мнению пропагандистов, главным на этих выборах будет обеспечение безопасности кандидата от республиканцев, поскольку "злые" демократы угрожают жизни кандидата Дональда Трампа.

Что касается остальных выборов, то в очередной раз разыгрывалась тема о том, что Запад не может смириться с "честными" выборами в Грузии и готовит государственный переворот. С другой стороны, президентские выборы в Молдове, на которых победила действующая прозападная президент Майя Санду, были по мнению пропагандистов, конечно же, нечестными, поскольку "Санду не могла победить в честной борьбе".

Друзья России - Фицо и Ким Чен Ын

Основные месседжи словацкого премьер-министра Фицо пропагандистке Ольге Скабеевой о том, что российских военных преступлений в украинском городе Буче не было, полностью вписываются в кремлевский нарратив и на 100% противоречат общей позиции ЕС.

Видео: Здесь и далее - фрагменты российских пропагандистских передач

Фицо заявил, что западная помощь Украине лишь "продлевает" войну, что санкции против России неэффективны и что он готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным о "мирных" решениях. Прозвучало и приравнивающее агрессора и жертву заявление о том, что "как и Украина, Россия также нуждается в собственных гарантиях безопасности".

Премьер-министр Словакии в лучших идеологических традициях Кремля заявил, что не может принять такое политическое устройство мира, при котором мнение США является единственным определяющим фактором. Фицо также пообещал присутствовать на праздновании 9 мая 2025 года в Москве.

Интервью Фицо находящейся под санкциями пропагандистке и его заявления о том, что западная помощь Украине лишь "продлевает" войну, вызвали возмущение у политиков ЕС, однако наибольшую критику Фицо получил со стороны представителей отечественной прозападной оппозиции. Критики Фицо, среди прочего, подчеркивали, что даже пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не позволял себе интервью рупорам кремлевской пропаганды.

Сама Скабеева и ее идеологический партнер Евгений Попов отзывались о Фицо как о политике, который ставит интересы своей страны на первое место, а потому хочет прагматичных отношений с Россией и не желает подчинять словаков деструктивному диктату США.

Реагируя на заявление оппонентов Фицо о том, что он представляет угрозу европейской безопасности, Попов заявил, что на словацкого премьер-министра, очевидно, будет совершено покушение.

Между тем, сам Фицо может "гордиться" тем, что из любви к России он вместе с Орбаном присоединился к самой изолированной стране в мире - Северной Корее. Ее лидер Ким Чен Ын, как радостно объявили пропагандисты, уже заявил, что северокорейский народ поддерживает Россию в ее "священной войне".

Совершенно закономерно, что министр иностранных дел находящейся под санкциями ООН страны Чхве Сон Хи посетила Москву и была принята министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. "Мы не сомневаемся, что под мудрым руководством достопочтенного президента России Владимира Путина российская армия и народ обязательно одержат великую победу в своей священной борьбе за защиту суверенных прав и безопасности своей страны", - подчеркнула Чхве в ходе встречи, на что Лавров ответил, что Москва "глубоко благодарна нашим корейским друзьям за принципиальную позицию по событиям на Украине". Показательно, что ни один из министров не упомянул заявления Запада о размещении северокорейских войск в Украине.

Между тем одиозный пропагандист Владимир Соловьев заявил, что для северокорейских солдат совершенно нормально отправиться на фронт, чтобы помочь России, если возникнет такая необходимость. Соловьев также упомянул соглашение, подписанное лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время визита Путина в Пхеньян, которое предусматривает взаимную военную помощь в случае нападения на любую из стран. Утверждение о том, что агрессор на самом деле является жертвой, присутствует в российском идеологическом дискурсе с самого начала войны, при этом пропагандисты постоянно заявляют, что Россия ведет "оборонительную" войну, а нападает Запад.

Сотрудничеству Москвы с Северной Кореей не мешают и санкции ООН против этой страны, за которые в свое время голосовала и Россия. Как утверждают ангажированные Кремлем "политологи", теперь мир изменился, и нет никаких оснований для санкций против Северной Кореи, поскольку эта страна лишь "защищает" свой суверенитет от потенциального вмешательства Запада.

Уже с момента визита Путина в Пхеньян этим летом идеологические посланники Кремля заявляли, что Северная Корея - великая страна, против которой введены санкции только потому, что эта страна сопротивляется давлению США и не хочет сдаваться перед превосходством Вашингтона. Россия и Северная Корея могут работать вместе, чтобы противостоять гегемонии США, утверждает Москва. Пропагандисты также подчеркивают, что России, против которой воюют более 50 стран, не следует стесняться военного сотрудничества с Северной Кореей.

Выборы в США, Грузии и Молдове

Хотя Кремль, читай Путин, утверждает, что выборы в США - это только дело американского народа, а Россия лишь наблюдает за ними со стороны, сообщения пропагандистов показывают обратное. Чем ближе выборы, тем больше сюжетов об избирательной системе США и двух кандидатах появляется на кремлевском телевидении. Из сообщений ясно, хотя вслух об этом ни разу не говорилось, что фаворитом Москвы является Трамп. Из-за этого постоянно показываются сюжеты, порочащие кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

В то же время звучат теории заговора о том, что США на самом деле управляется "глубинным государством", которое, согласно теории политического заговора, представляет собой секретную сеть членов федерального правительства (особенно в рамках ФБР и ЦРУ), работающих вместе с руководителями финансовых и промышленных структур высокого уровня, чтобы властвовать параллельно с избранным правительством США. Российской общественности внушают, что на самом деле США правит политическая "мафия", состоящая из спецслужб вместе с крупными корпорациями. "Обычный" россиянин должен испытывать к Америке ненависть, недоверие и отвращение. Отсюда и все пропагандистские истории о "глубинном государстве", выборах, на которых все решают деньги, трансгендерах в армии США и обществе, охваченном гомосексуализмом и педофилией.

На этом фоне пропагандистам гораздо легче представлять Россию "райским садом", страну счастья и последним бастионом христианской цивилизации, что придает смысл всей жалкой жизни "обычного" россиянина, которая у многих из них очень бедная, с колодезной водой и сухим туалетом во дворе.

С другой стороны, относительно выборов в Грузии и Молдове обозначились два совершенно разных месседжа. В Грузии, где при вмешательстве России победила пророссийская партия "Грузинская мечта", выборы были честными, а в Молдове, где пророссийский кандидат в президенты потерпел поражение, они были несправедливыми.

Пропагандисты, для которых ложь естественна, как дыхание, заявили, что наблюдатели ОБСЕ не обнаружили никаких нарушений в проведении выборов в Грузии. Разговоры о нарушениях - это фикция Запада, который хочет втянуть Грузию в войну с Россией. Кремлевские идеологи даже не подумали упомянуть о том, что было опубликовано на сайте ОБСЕ о том, что "хотя избирателям был предложен выбор между 18 списками кандидатов и кандидаты в целом были свободны в агитации, парламентские выборы в Грузии были омрачены укоренившейся поляризацией и опасениями по поводу недавних принятых законов и их влияния на основные свободы и гражданское общество, а также очень враждебной предвыборной риторикой и широко распространенными сообщениями о давлении на избирателей".

Кремлевские идеологи также сделали вид, будто не знает, что ОБСЕ признала принятый в Грузии закон об иностранных агентах препятствующим честному проведению выборов. "Эти выборы ознаменовались высокой поляризацией политической и медийной среды, языком ненависти в отношении оппозиции и гражданского общества, а также оппозицией институту президентства", - сказал Джулиан Булай, глава делегации ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы). Он подчеркнул, что "учитывая случаи покупки голосов, широко распространенную атмосферу политического давления и организованного запугивания партий до и после выборов, особенно в сельской местности, а также вопросы о беспристрастности государственных институтов, мы выражаем обеспокоенность условиями выборов".

С другой стороны, что касается молдавских выборов, ходили слухи, что молдавским избирателям в западных странах было гораздо легче проголосовать, чем молдаванам в России, поэтому результаты выборов были несправедливыми, и победа Санду была обеспечена только голосами молдаван, живущих на Западе.

И снова Мамыкин

Кажется, все уже привыкли к лживым высказываниям бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина в российских пропагандистских передачах. Однако Мамыкин умеет и удивлять. Если две недели назад он заявил, что латвийские банки готовы списать долги заемщикам, которые подпишут договоры с Национальными вооруженными силами и пойдут воевать за Украину, то на прошлой неделе прозвучало новое сообщение.

В частности, тысячи молодых людей покидают Латвию, потому что боятся быть призванными в армию на обязательную службу, что может означать попадание в Украину. Люди в Латвии живут в абсолютной нищете, потому что все свободные средства идут Украине и на вооружение.

На этот раз в речах Мамыкина была и крупица правды. А именно, его обеспокоило то, что Латвию исключат из Европейского космического агентства, поскольку она не сможет оплатить членский взнос. Эта новость, к сожалению, правдива. В бюджете Министерства образования и науки этого года вместо 9,5 миллионов евро, необходимых для членства Латвии в качестве ассоциированного члена в Европейском космическом агентстве, запланировано лишь 23,6% необходимого финансирования. Следовательно, Латвия рискует стать первым случаем в истории Европейского космического агентства, когда статус страны-члена аннулируется.

Эта новость стала для Соловьева поводом посмеяться над тем, что латышам не следует отправляться в космос, чтобы учить кого-либо латышскому языку, потому что в космосе он никому не нужен.

MAF
MAF Фото: LETA

Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024

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