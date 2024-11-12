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ФОТО Рейд полиции в Риге: пьяные водители, таксисты и пользователи каршеринга

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Работа полиции на дорогах. Иллюстративное фото
Работа полиции на дорогах. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

В ночь с 8 на 9 ноября Государственная полиция Латвии провела масштабный рейд на улицах Риги, в котором приняли участие каршеринговые компании Bolt Drive и CityBee. За одну ночь было проверено 2372 водителя на частных и арендованных автомобилях. Проверка выявила свыше 30 нарушений, 12 из которых касались управления в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские патрули расположились на ключевых участках, в том числе на Вантовом и Каменном мостах. Останавливали как частные машины, так и каршеринговые автомобили. Компании Bolt Drive и CityBee поддержали рейд, сверяя данные водителей с профилями арендаторов. 

Рейд Госполиции на улицах Риги
Рейд Госполиции на улицах Риги Фото: Valsts policija

В условиях строгой политики нулевой терпимости каршеринговые компании предусмотрели жесткие санкции за пьяное вождение и передачу аккаунта третьим лицам.

Наибольшее число нарушений пришлось на водителей в состоянии алкогольного опьянения. Шесть человек были настолько пьяны, что против них возбуждены уголовные дела, включая случаи, когда водители управляли автомобилем без прав. В шести других случаях уровень алкоголя не превышал 1,5 промилле и нарушители отделались административными взысканиями.

Рейд Госполиции на улицах Риги
Рейд Госполиции на улицах Риги Фото: Valsts policija

Самый серьезный уровень опьянения был зафиксирован у водителя Volkswagen - 2,35 промилле алкоголя в крови. Вдобавок у этого человека не было прав, и он представлял угрозу не только для себя, но и для пассажиров и других участников дорожного движения. Еще один случай касается таксиста, который вез пассажира при уровне алкоголя в 0,92 промилле. Поездку пришлось прервать.

Помимо вождения в состоянии алкогольного опьянения, полицейские выявили восемь случаев превышения скорости. Двое нарушителей превысили допустимую скорость более чем на 50 км/ч, за что им, помимо штрафа, грозит лишение прав. Также фиксировались проезд на красный свет, несоблюдение требований дорожных знаков, отсутствие прав и неподчинение полиции.

Рейд Госполиции на улицах Риги
Рейд Госполиции на улицах Риги Фото: Valsts policija

Среди водителей каршеринга также нашлись нарушители. В Bolt Drive зафиксировано три случая нарушений: от вождения в состоянии алкогольного опьянения до управления машиной без прав и неподчинения полиции. В компании CityBee обнаружен один случай вождения без водительского удостоверения.

Эдвин Кажокс, руководитель Bolt Drive в Латвии, подчеркнул, что компания придерживается строгой позиции по отношению к нарушениям правил и активно работает над обеспечением безопасности.

"Наша политика нулевой терпимости подразумевает блокировку пользователя за вождение в нетрезвом виде и передачу аккаунта другим лицам. Мы продолжим сотрудничать с полицией, чтобы сделать каршеринг безопаснее", - добавил он.

Рейд Госполиции на улицах Риги
Рейд Госполиции на улицах Риги Фото: Valsts policija

Криштоф Хегедюш, глава CityBee в Латвии, отметил, что 99,9% поездок проходят без инцидентов, однако латвийская культура вождения нуждается в улучшении.

"Нарушения в виде езды в состоянии опьянения, передачи профиля или вождения без прав приводят к ограничениям аккаунта и штрафам. Мы поддерживаем подобные рейды и намерены и дальше укреплять свои меры безопасности", - заявил он.

Эта полицейская операция, охватившая ключевые транспортные точки Риги, продемонстрировала необходимость активной борьбы с вождением в нетрезвом виде и грубыми нарушениями ПДД.

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