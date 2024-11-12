ФОТО Рейд полиции в Риге: пьяные водители, таксисты и пользователи каршеринга

Помимо вождения в состоянии алкогольного опьянения, полицейские выявили восемь случаев превышения скорости. Двое нарушителей превысили допустимую скорость более чем на 50 км/ч, за что им, помимо штрафа, грозит лишение прав. Также фиксировались проезд на красный свет, несоблюдение требований дорожных знаков, отсутствие прав и неподчинение полиции.

Рейд Госполиции на улицах Риги Фото: Valsts policija

Среди водителей каршеринга также нашлись нарушители. В Bolt Drive зафиксировано три случая нарушений: от вождения в состоянии алкогольного опьянения до управления машиной без прав и неподчинения полиции. В компании CityBee обнаружен один случай вождения без водительского удостоверения.

Эдвин Кажокс, руководитель Bolt Drive в Латвии, подчеркнул, что компания придерживается строгой позиции по отношению к нарушениям правил и активно работает над обеспечением безопасности.

"Наша политика нулевой терпимости подразумевает блокировку пользователя за вождение в нетрезвом виде и передачу аккаунта другим лицам. Мы продолжим сотрудничать с полицией, чтобы сделать каршеринг безопаснее", - добавил он.

Рейд Госполиции на улицах Риги Фото: Valsts policija

Криштоф Хегедюш, глава CityBee в Латвии, отметил, что 99,9% поездок проходят без инцидентов, однако латвийская культура вождения нуждается в улучшении.

"Нарушения в виде езды в состоянии опьянения, передачи профиля или вождения без прав приводят к ограничениям аккаунта и штрафам. Мы поддерживаем подобные рейды и намерены и дальше укреплять свои меры безопасности", - заявил он.

Эта полицейская операция, охватившая ключевые транспортные точки Риги, продемонстрировала необходимость активной борьбы с вождением в нетрезвом виде и грубыми нарушениями ПДД.

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