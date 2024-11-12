В ночь с 8 на 9 ноября Государственная полиция Латвии провела масштабный рейд на улицах Риги, в котором приняли участие каршеринговые компании Bolt Drive и CityBee. За одну ночь было проверено 2372 водителя на частных и арендованных автомобилях. Проверка выявила свыше 30 нарушений, 12 из которых касались управления в состоянии алкогольного опьянения.
ФОТО ⟩ Рейд полиции в Риге: пьяные водители, таксисты и пользователи каршеринга
Полицейские патрули расположились на ключевых участках, в том числе на Вантовом и Каменном мостах. Останавливали как частные машины, так и каршеринговые автомобили. Компании Bolt Drive и CityBee поддержали рейд, сверяя данные водителей с профилями арендаторов.
В условиях строгой политики нулевой терпимости каршеринговые компании предусмотрели жесткие санкции за пьяное вождение и передачу аккаунта третьим лицам.
Наибольшее число нарушений пришлось на водителей в состоянии алкогольного опьянения. Шесть человек были настолько пьяны, что против них возбуждены уголовные дела, включая случаи, когда водители управляли автомобилем без прав. В шести других случаях уровень алкоголя не превышал 1,5 промилле и нарушители отделались административными взысканиями.
Самый серьезный уровень опьянения был зафиксирован у водителя Volkswagen - 2,35 промилле алкоголя в крови. Вдобавок у этого человека не было прав, и он представлял угрозу не только для себя, но и для пассажиров и других участников дорожного движения. Еще один случай касается таксиста, который вез пассажира при уровне алкоголя в 0,92 промилле. Поездку пришлось прервать.
Помимо вождения в состоянии алкогольного опьянения, полицейские выявили восемь случаев превышения скорости. Двое нарушителей превысили допустимую скорость более чем на 50 км/ч, за что им, помимо штрафа, грозит лишение прав. Также фиксировались проезд на красный свет, несоблюдение требований дорожных знаков, отсутствие прав и неподчинение полиции.
Среди водителей каршеринга также нашлись нарушители. В Bolt Drive зафиксировано три случая нарушений: от вождения в состоянии алкогольного опьянения до управления машиной без прав и неподчинения полиции. В компании CityBee обнаружен один случай вождения без водительского удостоверения.
Эдвин Кажокс, руководитель Bolt Drive в Латвии, подчеркнул, что компания придерживается строгой позиции по отношению к нарушениям правил и активно работает над обеспечением безопасности.
"Наша политика нулевой терпимости подразумевает блокировку пользователя за вождение в нетрезвом виде и передачу аккаунта другим лицам. Мы продолжим сотрудничать с полицией, чтобы сделать каршеринг безопаснее", - добавил он.
Криштоф Хегедюш, глава CityBee в Латвии, отметил, что 99,9% поездок проходят без инцидентов, однако латвийская культура вождения нуждается в улучшении.
"Нарушения в виде езды в состоянии опьянения, передачи профиля или вождения без прав приводят к ограничениям аккаунта и штрафам. Мы поддерживаем подобные рейды и намерены и дальше укреплять свои меры безопасности", - заявил он.
Эта полицейская операция, охватившая ключевые транспортные точки Риги, продемонстрировала необходимость активной борьбы с вождением в нетрезвом виде и грубыми нарушениями ПДД.
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