Октябрь подошел к концу, и пришло время "законсервировать" летние дачи. Как показал опрос, это актуально для каждого четвертого жителя Латвии, владеющего летним домиком (27%). Госполиция уже предупредила, что сезон краж начался и грабители присматриваются к нежилым объектам, подбирая тот, на который можно безнаказанно покуситься. Как же защитить свое имущество?
Дача зимой: почти половина владельцев опасается грабителей, но полагается на авось
Опрос* показал, что у каждого четвертого есть летний дом (27%) и 48%, или почти каждый второй владелец дачи, опасаются ограбления в зимний период, но решают эту проблему по-разному:
- 6% опасаются грабежа, но у них нет денег на страховку;
- 11% просят соседей присмотреть за домом;
- 15% застраховали дачу из опасения быть ограбленными;
- 11% установили сигнализацию;
- 5% не сдали дом в эксплуатацию, поэтому не страхуют его и не знают, что еще можно сделать, чтобы защитить имущество.
Еще 17% обладателей дач не боятся быть ограбленными, исходя из того, что их еще ни разу не грабили, а 35% просто стараются не хранить на даче ничего ценного. "Иными словами - полагаются на авось, поскольку аргумент "меня еще ни разу не грабили" и "я не храню на даче ничего ценного" ни одного грабителя не остановит.
Также известны случаи, когда бездомные либо "искатели острых ощущений" проникали на дачи и проживали там какое-то время. Иногда такие незваные гости приводили в негодность все имущество или "заметали следы" самыми изощренными способами. Сам факт, что в ваше жилье вломились, уже крайне неприятен. Поэтому установка сигнализации и страхование имущества на зимний период - это неплохой выход и спасение от "непрошеных гостей", говорит директор по развитию Apsardzes Alianse Денис Воропаев.
"Камень преткновения в вопросе защиты дачи от ограбления заключается в том, что большинство страховщиков не берутся их страховать - ни за какие деньги, а охрана часто не успевает доехать до места происшествия", - поясняет Воропаев.
Люди полагают, что раз объект не сдан в эксплуатацию - а таких среди дач множество, - его нельзя застраховать, и даже не пытаются это сделать. Но в реальности дело не в сдаче в эксплуатацию, а в том, обжитой ли это объект, то есть живет ли там кто-то как минимум треть времени в течение года. Если нет, многие страховщики не берутся страховать объект ни за какие деньги, поскольку риски очень высоки, а те, кто берется, просят высокую плату.
В ситуации, когда страховые компании не берутся страховать дачу, альтернативным решением может быть установка сигнализации и выбор тарифа с дополнительным страхованием в охранной компании. Современные датчики помогают идентифицировать также утечку воды и пожар, а это очень частые причины несчастий в летних домах.
"Большинство компаний покрывают ущерб, только если охрана не успела приехать в течение 20-30 минут, а в отдаленных точках это может быть и еще дольше. За полчаса воры обычно уже успевают покинуть место преступления, и клиент остается ни с чем, - комментирует Денис Воропаев. - По моему опыту, именно это является причиной того, что дачи ставит на сигнализацию лишь каждый десятый владелец (11%).
Я рекомендую всем дачникам устанавливать сигнализацию тех охранных фирм, которые обеспечивают максимально быстрое реагирование (желательно до 15 минут), готовы застраховать имущество с минимальным самориском и выплачивают компенсацию с первой же минуты после срабатывания сигнализации. Тщательно изучите условия сотрудничества, чтобы максимально обезопасить свое имущество на случай взлома, потопа или возгорания. И еще совет для тех, кому важен бюджетный вариант - узнайте, есть ли возможность охраняться только в зимний период, если летом вы проживаете на даче. Это поможет сэкономить до половины стоимости тарифа в пересчете на год".
*Опрос общественного мнения был проведен в октябре 2024 года исследовательским бюро Norstat по заказу Apsardzes Alianse. В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет, постоянное проживающих в Латвии.
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