Дача зимой: почти половина владельцев опасается грабителей, но полагается на авось

"Камень преткновения в вопросе защиты дачи от ограбления заключается в том, что большинство страховщиков не берутся их страховать - ни за какие деньги, а охрана часто не успевает доехать до места происшествия", - поясняет Воропаев.

Люди полагают, что раз объект не сдан в эксплуатацию - а таких среди дач множество, - его нельзя застраховать, и даже не пытаются это сделать. Но в реальности дело не в сдаче в эксплуатацию, а в том, обжитой ли это объект, то есть живет ли там кто-то как минимум треть времени в течение года. Если нет, многие страховщики не берутся страховать объект ни за какие деньги, поскольку риски очень высоки, а те, кто берется, просят высокую плату.

В ситуации, когда страховые компании не берутся страховать дачу, альтернативным решением может быть установка сигнализации и выбор тарифа с дополнительным страхованием в охранной компании. Современные датчики помогают идентифицировать также утечку воды и пожар, а это очень частые причины несчастий в летних домах.