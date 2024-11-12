В понедельник Рижское самоуправление вручило премии педагогам и сотрудникам столичных школ, отметив их профессионализм и преданность делу. Премия "Золотое перо", присуждаемая педагогам Рижских школ, была вручена в семи номинациях.
В Риге наградили лучших педагогов дошкольного и общего образования
За многолетний вклад в профессию награду получили Венеранда Карпова, помощник педагога и специальный педагог Рижской средней школы № 64, преподаватель социальных наук и истории Мара Путите из средней школы № 6, а также учитель физкультуры Анда Криева из начальной школы № 85.
В рамках этой номинации поощрительную премию получила преподаватель латышского языка и литературы Мара Барбале из Рижской государственной гимназии № 3.
За лучший дебют наградили учителя математики Андру Аннемарию Круминю из Рижской средней школы № 49.
За творчество и инновации в образовательном процессе "Золотым пером" отметили заместителя директора по учебной работе и преподавателя английского языка Веронику Скрипачову из гимназии Золитуде, учителя математики Артура Левикина из Рижской государственной классической гимназии, математика Лигиту Эйнику из Французского лицея, преподавателя латышского языка и литературы Дайгу Патагу из государственной гимназии Агенскалнса, а также учителя начальных классов Аннию Вилниту из Рижской средней школы № 9.
В этой номинации поощрительные премии получили Рута Мита, преподаватель латышского языка и литературы из средней школы Пурвциемса, и Ивика Кейселе, учитель начальных классов и эстонского языка из Эстонской начальной школы.
За успехи в работе с одаренными учениками награды удостоены учитель математики Регина Симановска из Рижской государственной гимназии № 1, преподаватель биологии Сандра Бернате из гимназии Северных стран, учитель философии Валдис Свирскис из средней школы № 10 и преподаватель математики Кайва Трейя из Рижской государственной гимназии № 2.
В этой же номинации поощрительные премии вручили Тому Казимирисанецу, преподавателю музыки и заместителю директора по учебной работе из Литовской средней школы, и Линде Вегнере, учителю латышского языка и литературы из начальной школы имени А. Пумпура № 11.
За достижения в области поддержки учеников награды были удостоены школьный психолог и социальный педагог Агрита Ронесала из начальной школы "Ридзе", преподаватель биологии, химии и естественных наук Ирина Антонова из школы Валдиса Авотиня и логопед и специальный педагог Вита Указе из Рижской основной школы № 5.
В этой номинации поощрительную премию получила Ирина Миезите, учитель начальных классов и специальный педагог Рижской средней школы имени Рейнхольда Шмелинга.
За работу с детьми с особыми потребностями отметили специального педагога Илзу Ерате из Культурной средней школы и учителя музыки и специального педагога Сильвию Юхневич из начальной школы "Валодиня".
За современное управление и организацию учебного процесса премию получили заместитель директора по учебной работе Ирида Морозова из средней школы № 25 и директор Алла Штолцер из начальной школы имени О. Калпака.
Ежегодные премии вручаются и лучшим работникам детских садов Риги в целях признания их заслуг, повышения мотивации и улучшения качества образования.
Премию Марты Ринк "Жизнь, посвященная детям" получила помощник воспитателя Ария Лаце из детского сада "Пуците".
За вклад в развитие дошкольного образования награждены учитель Агнесе Колмане из детского сада "Аустриня", заместитель заведующей Вита Кальва из детского сада № 173, воспитатель Байба Капача из детского сада № 49, руководитель Инесе Плоциня из детского сада "Аннеле" и специальный педагог Ласма Раговска из детского сада "Абельзиедс".
За многолетний труд в профессии наградили руководителя хозяйственного отдела Илонy Битюкову из детского сада "Мадариня", заведующую хозяйством Сильвию Головчик из сада "Виршу дарзс", воспитателя Саниту Зеймуле из детского сада "Камолитис", руководителя Иринy Строгонову из детского сада № 243 и воспитателя Дайну Викеле из детского сада № 220.
Кроме того, в этот день награды получили воспитатель детского сада "Бизмарите" Иева Балдишева, педагог Анита Ворслова из детского сада № 61, заместитель заведующего Диана Ружковска из детского сада № 273 и воспитатель Виктория Бибикова из детского сада № 262.
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