В Риге наградили лучших педагогов дошкольного и общего образования

За успехи в работе с одаренными учениками награды удостоены учитель математики Регина Симановска из Рижской государственной гимназии № 1, преподаватель биологии Сандра Бернате из гимназии Северных стран, учитель философии Валдис Свирскис из средней школы № 10 и преподаватель математики Кайва Трейя из Рижской государственной гимназии № 2.

В этой же номинации поощрительные премии вручили Тому Казимирисанецу, преподавателю музыки и заместителю директора по учебной работе из Литовской средней школы, и Линде Вегнере, учителю латышского языка и литературы из начальной школы имени А. Пумпура № 11.

За достижения в области поддержки учеников награды были удостоены школьный психолог и социальный педагог Агрита Ронесала из начальной школы "Ридзе", преподаватель биологии, химии и естественных наук Ирина Антонова из школы Валдиса Авотиня и логопед и специальный педагог Вита Указе из Рижской основной школы № 5.

В этой номинации поощрительную премию получила Ирина Миезите, учитель начальных классов и специальный педагог Рижской средней школы имени Рейнхольда Шмелинга.

За работу с детьми с особыми потребностями отметили специального педагога Илзу Ерате из Культурной средней школы и учителя музыки и специального педагога Сильвию Юхневич из начальной школы "Валодиня".

За современное управление и организацию учебного процесса премию получили заместитель директора по учебной работе Ирида Морозова из средней школы № 25 и директор Алла Штолцер из начальной школы имени О. Калпака.