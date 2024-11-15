Главная цель любой кухни - удобство и комфорт для приготовления пищи, поэтому важно, чтобы пространство было продуманным и оснащенным всем необходимым. Однако, когда кухня находится в мансарде с наклонными потолками, с коммуникациями, которые никак нельзя сместить, да еще и объединена с гостиной, сделать ее функциональной и удобной особенно непросто.
Фото ⟩ До и после: удобная кухня в мансарде - это возможно?
Дизайнер интерьеров поделился советами, как улучшить планировку и удобство кухни, и на что обратить внимание, если у вас есть наклонные потолки.
Восемь лет назад семья переехала в новый дом, и первым делом обновила и оборудовала кухню. Но со временем она устарела, и сложная планировка кухни больше не удовлетворяет потребности семьи, да и функциональность оставляет желать лучшего.
Наклонные потолки ограничивают возможности для хранения и количество естественного света, которое идет через единственное мансардное окно. Самой неудобной зоной оказалась область у кухонной мойки, которая расположена в углу, что затрудняет ее использование.
Как же справиться с такой задачей? Отвечает дизайнер интерьеров!
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