Фото До и после: удобная кухня в мансарде - это возможно?

Дизайнер интерьеров поделился советами, как улучшить планировку и удобство кухни, и на что обратить внимание, если у вас есть наклонные потолки.

Восемь лет назад семья переехала в новый дом, и первым делом обновила и оборудовала кухню. Но со временем она устарела, и сложная планировка кухни больше не удовлетворяет потребности семьи, да и функциональность оставляет желать лучшего.

Наклонные потолки ограничивают возможности для хранения и количество естественного света, которое идет через единственное мансардное окно. Самой неудобной зоной оказалась область у кухонной мойки, которая расположена в углу, что затрудняет ее использование.

Как же справиться с такой задачей? Отвечает дизайнер интерьеров!