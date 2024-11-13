Госполиция разъяснила инцидент с "черными археологами" в Курземе

Поскольку уголовного преступления не было, Госполиция не стала возбуждать уголовное дело. Присутствие полицецских требовалось во время проведения конкретных раскопок, что было оговорено заранее и обеспечено, заявили в полиции.

О том, что в Южнокурземском крае "черные археологи" из Нидерландов в неизвестных целях выкопали останки солдат, заявил в понедельник, 11 ноября, на Латвийском радио глава отряда по поиску павших солдат "Легенда" Талис Эшмитс.

По его словам, общество получило "откуда-то" письмо, что в конкретном месте в курземском лесу обнаружен прах солдат. Отряд отправился в указанное место, где получил подтверждение того, что в большую яму сложены старые останки солдат. Это зафиксировала и полиция.

После привлечения различных сил и беседы с ближайшими жителями выяснилось, что прах солдат могли выкопать иностранцы, которые местным якобы на немецком языке пояснили, что они из Нидерландов, и показали документы, утверждая, что эти бумаги дают им право проводить в лесу археологические раскопки.

"Что они там делали и как, они [местные] же не ходили и не смотрели, и в результате выкопали этих солдат, которых по неизвестной причине (...) перенесли более чем на пять километров от того места и спрятали на территории собственности другого человека. Впервые что-то такое произошло", - сказал Эшмитс, отметив, что это не выглядит как незнание или случайность.

Отряду по поиску павших солдат удалось выяснить имена конкретных людей, которые могли провести сомнительные раскопки. Эта информация была передана полиции.

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