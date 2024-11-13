Силиня отметила, что в целом у правительства есть ряд важных задач, в том числе понять, как продолжать реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica, которому не хватает финансирования во всех странах Балтии. От Министерства сообщения ожидается доклад о дальнейших сценариях. При этом Силиня напоминает, что никто не мог предугадать ни недавнюю пандемию, ни войну в Украине, что существенно повлияло на стоимость проекта. В то же время коммуникация об актуальной ситуации при предыдущем правительстве была недостаточной, и Силиня надеется, что в ее правительстве этого не повторится.