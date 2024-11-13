Видео Серьезная авария под Екабпилсом: одна из машин загорелась после столкновения

Госполиция сообщила TVNET, что утром 13 ноября, около 08:00, на трассе A12 в Аташиенской волости Екабпилсского края, на участке дороги Аташиене - Стирниене, произошло столкновение автомобиля BMW и грузовика.

Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, чтобы объехать дикое животное, и врезался в двигавшийся по этой полосе грузовик. Оба водителя получили физические травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время движение на месте происшествия организовано по одной полосе, продолжается работа спасательных служб.

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