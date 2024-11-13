Ср, 13.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Видео Серьезная авария под Екабпилсом: одна из машин загорелась после столкновения

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Авария в Аташиенской волости
Авария в Аташиенской волости Фото: Ekrānuzņēmums no video

В среду, 13 ноября, в Екабпилсском крае произошла серьезная автомобильная авария. TVNET связался с Государственной полицией, чтобы получить более подробную информацию.

Госполиция сообщила TVNET, что утром 13 ноября, около 08:00, на трассе A12 в Аташиенской волости Екабпилсского края, на участке дороги Аташиене - Стирниене, произошло столкновение автомобиля BMW и грузовика.

Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, чтобы объехать дикое животное, и врезался в двигавшийся по этой полосе грузовик. Оба водителя получили физические травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время движение на месте происшествия организовано по одной полосе, продолжается работа спасательных служб.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх