Ринкевич: вопрос о стабильности коалиции надо задать партиям

На вопрос о возможных изменениях в составе коалиции после принятия государственного бюджета на следующий год Ринкевич ответил, что только представленным в парламенте политическим силам известно, каким образом сотрудничать и как работать.

Президент подчеркнул, что это определено Конституцией и вопрос следовало бы задать самим партиям, а президент участвует в этом процессе лишь в определенном порядке и в определенное время.

Как сообщалось, в сентябре Сейм отклонил запрошенную оппозицией отставку министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные") в связи с неспособностью министра решать проблемы. За отставку Бришкенса проголосовали 43 депутата, против были 48. Против выражения недоверия голосовали только коалиционные фракции - "Прогрессивные", "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян.

На прошлой неделе депутаты парламентской фракции "Объединенного списка" призвали премьер-министра Силиню сменить министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные"). Заслушав министра, депутаты фракции выразили мнение, что Спрудс не смог признать факт о предоставлении ложной и противоречивой информации по делу упавшего в Гайгалаве российского боевого беспилотника.

Силиня, в свою очередь, выразила мнение, что коалиция способна принимать решения по госбюджету и стабильна. Политик довольна действующей коалицией и не видит рисков для ее дальнейшего существования.

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