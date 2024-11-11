Угрожает ли что-то "Прогрессивным" в коалиции? Отвечает политолог

Оценивая работу министра культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные"), Розенвалдс сказал, что министр старается, как и все министры от "Прогрессивных", но в данной ситуации следует задаться вопросом о состоянии культуры как таковой и о том, было ли оно "намного лучше", когда этой сферой руководили министры Национального объединения. "У меня есть некоторые сомнения на этот счет", - сказал Розенвалдс.

По его мнению, с точки зрения стабильности правительства, более вероятным является расширение коалиции за счет "Объединенного списка" (ОС), а не замена "Прогрессивных" другой партией. "Это, я думаю, может быть вариантом на данный момент, который, вероятно, и обсуждается в кулуарах, по крайней мере, есть некоторые свидетельства того, что они [ОС] говорят, что могут быть заинтересованы в работе в правительстве", - сказал Розенвалдс.

Политолог отметил, что если раньше главным препятствием для работы ОС в правительстве была борьба за один и тот же электорат с Союзом зеленых и крестьян, то теперь, учитывая, что обе партии готовы вместе участвовать в муниципальных выборах в Елгаве, они, скорее всего, могли бы работать вместе и в правительстве.