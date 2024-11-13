Видео Полиция сурово оштрафовала водителей за превышение скорости в Риге

Вечером 8 ноября, около 20:00, сотрудники Государственной полиции, проезжая по улице Юглас, заметили водителя автомобиля Tesla, который ехал со скоростью 116 км/ч при разрешенной скорости 50 км/ч.

Сотрудники правоохранительных органов остановили водителя, он был оштрафован на 1040 евро и лишен прав на управление автомобилем.

Спустя некоторое время, проезжая по Густава Земгала гатве, полиция заметила трех водителей - двух на BMW и одного на Nissan, - которые нарушили разрешенную скорость.

При разрешенной скорости 70 км/ч водители автомобилей BMW ехали со скоростью 158 и 159 км/ч, а водитель автомобиля Nissan ехал немного медленнее.

Двое водителей автомобилей BMW были оштрафованы на 1400 евро и лишены водительских прав, а водитель автомобиля Nissan был оштрафован на 1040 евро и лишен права управления транспортным средством.

​Примерно через два часа сотрудники Государственной полиции зафиксировали еще одно серьезное нарушение скорости на Южном мосту. Вместо разрешенных 70 км/ч водитель BMW ехал со скоростью 159 км/ч. Этот водитель тоже был остановлен и оштрафован на 1600 евро, а также лишен водительских прав.

Отметим, что за превышение разрешенной скорости движения более чем на 70 км/ч на водителя налагается штраф в размере от 1400 до 2000 евро. Он также лишается прав на срок от 12 до 36 месяцев.

Государственная полиция ежедневно контролирует участников дорожного движения, чтобы предотвратить опасные маневры водителей транспортных средств, тем самым повышая общую безопасность дорожного движения.

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