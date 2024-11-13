Парадом, в котором примут участие около 1500 солдат, призывников, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов, будет командовать командир Штабного батальона полковник Антонина Блёдоне, а принимать его будут Верховный главнокомандующий Национальными вооруженными силами, президент Латвии Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш. Парад пройдет в Риге на набережной 11 Ноября.

В параде также примут участие солдаты союзников из Албании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Польши, Словакии, Словении, США, Черногории, Чехии и Эстонии, с которыми латвийские солдаты ежедневно бок о бок выполняют задачи в ходе международных операций и приобретают навыки и умения на военных учениях в Латвии и за рубежом. В этом году в третий раз в параде примет участие и группа с украинским флагом.