В этом году впервые в истории военным парадом, посвященным годовщине провозглашения Латвийской Республики, будет командовать женщина - полковник Антонина Блёдоне, сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).
Парадом, в котором примут участие около 1500 солдат, призывников, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов, будет командовать командир Штабного батальона полковник Антонина Блёдоне, а принимать его будут Верховный главнокомандующий Национальными вооруженными силами, президент Латвии Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш. Парад пройдет в Риге на набережной 11 Ноября.
В параде также примут участие солдаты союзников из Албании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Польши, Словакии, Словении, США, Черногории, Чехии и Эстонии, с которыми латвийские солдаты ежедневно бок о бок выполняют задачи в ходе международных операций и приобретают навыки и умения на военных учениях в Латвии и за рубежом. В этом году в третий раз в параде примет участие и группа с украинским флагом.
В параде также примут участие подразделения Государственной пограничной охраны, Государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, Профессиональной средней школы имени полковника Оскара Калпака и Яунсардзе.
Пехотные части парада в сопровождении военных оркестров пройдут по улицам Калькю, Бривибас, Бруниниеку до улицы Сканстес.
Парад завершится демонстрацией оружия, техники и транспортных средств Вооруженных сил Латвии и союзников.
Впервые под государственным флагом поднимутся два латвийских вертолета UH-60M Black Hawk, к которым присоединятся три американских вертолета UH60 Black Hawk и два CH47 Chinook, а также два канадских CH146 Griffon.
Три самолета Ан-2 выпустят дым в цветах латвийского флага, а национальная авиакомпания airBaltic совершит перелет на самолете Airbus A220-300, выкрашенном в цвета латвийского флага. Во время парада также пролетят четыре самолета Eurofighter в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.
На параде будет представлен широкий спектр военной техники Вооруженных сил Латвии, демонстрирующий обороноспособность и модернизацию армии.
Также будут представлены беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные вести наблюдение в светлое и темное время суток и корректировать огонь артиллерии, и системы противотанкового вооружения большой дальности, повышающие оборонительные возможности.
Помимо латвийской техники, на параде будет представлена бронетехника стран-союзников.
С 11 до 16 часов в Рижском пассажирском порту будет проходить выставка военной техники, в том числе кораблей. Корабли не будут открыты для посещения.
17 ноября в 18:00 на набережной состоится репетиция парада.
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