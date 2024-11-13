Видео Мать ищет ответы на вопросы о загадочной смерти дочери в Валке

Мать трагически погибшей женщины Антонина рассказывает, что ее дочь уже похоронили, но она все еще не может обрести душевный покой и хочет найти ответы на вопросы, связанные с событиями рокового дня.

"Они сказали, что было расследование, но никому ничего не сказали. Как такое может быть?! И сказали, что домой ее забрать нельзя, нужна круглосуточная помощь, за ней нужен присмотр. Она очень хотела жить. Как только ей становилось плохо, она сразу шла к врачу. Она очень хотела жить, я не могу понять, что там могло произойти", - говорит Антонина.

Она считает, что ее дочь не принимала сознательного решения покончить с жизнью, а также полагает, что со стороны других пациентов центра социального ухода могло иметь место эмоциональное насилие над ее дочкой, которое негативно сказалось на ее психике.

В ходе полицейского расследования выяснилось, что падение, в результате которого пострадавшая получила смертельные травмы, не было насилием и что центр по уходу не имел отношения к трагическому событию.

"Из медицинского учреждения поступила информация о том, что туда доставили женщину 1967 года рождения, выпавшую из окна третьего этажа в Валке. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении. Происшествие квалифицировано как несчастный случай, уголовного преступления в отношении погибшей не совершено", - говорит представитель полиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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