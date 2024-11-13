Стало известно, насколько у министров и депутатов вырастут зарплаты

С применением ограничения в 2,6% к увеличению фонда оплаты труда максимальная доналоговая месячная зарплата президента государства, спикера Сейма, премьер-министра, председателя Конституционного суда и председателя Верховного суда увеличится на 219 евро.

Максимальная зарплата этих должностных лиц в 2025 году составит 8659 евро, в то время как в этом году они получают 8440 евро.

Депутаты Сейма будут получать на 110 евро больше. Если в этом году месячная зарплата депутатов достигла 4220 евро, то в следующем году она планируется составить 4330 евро до уплаты налогов.

В 2025 году на обеспечение зарплат депутатов запланировано 5,2 миллиона евро, что на 133 308 евро больше, чем в 2024 году, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

Зарплата министров в следующем году будет на 195 евро выше. Планируется, что ежемесячная зарплата министров в следующем году составит 7670 евро вместо нынешних 7475 евро.

Зарплату парламентских секретарей планируется увеличить на 173 евро. Если в этом году она составляет 6631 евро, то в 2025 году максимальная месячная зарплата секретарей парламента запланирована на уровне 6804 евро.

Учитывая непростые бюджетные условия, звучали и призывы заморозить зарплаты политиков в ближайшие годы, но они не получили поддержки у самих политиков.

Решение отказаться от замораживания депутатских зарплат было продумано и совместно принято президиумом Сейма. Спикер Сейма Дайга Миериня подчеркивает, что такое решение было принято в знак солидарности с госуправлением.

"Если бы мы полностью заморозили месячные зарплаты, не увеличив ни на один процентный пункт в напряженной бюджетной ситуации, в последующие годы могла бы возникнуть ситуация, когда месячные зарплаты депутатов увеличились бы очень резко, а это потребует непропорционально высокого увеличения бюджета Сейма", - пояснила спикер парламента.

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