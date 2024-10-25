Рост зарплат парламентариев в следующем году не заморозят, но ограничат

Решение отказаться от замораживания депутатских зарплат было продумано и совместно принято президиумом Сейма. Миериня подчеркивает, что такое решение было принято в знак солидарности с госуправлением.

"Если бы мы полностью заморозили месячные зарплаты, не увеличив ни на один процентный пункт в напряженной бюджетной ситуации, в последующие годы могла бы возникнуть ситуация, когда месячные зарплаты депутатов увеличились бы очень резко, а это потребует непропорционально высокого увеличения бюджета Сейма", - пояснила спикер парламента.

Правительство поддержало ограничение роста компенсационного фонда на 2025 год в размере, не превышающем 2,6% по сравнению с актуализированным 31 июля текущего года планом на 2024 год.

Базовая зарплата избранных и назначенных Сеймом государственных должностных лиц в 2025 году вырастет на 6% - с 1205,71 евро в этом году до 1278,05 евро в следующем, свидетельствует информация на сайте Кабинета министров. Если бы правительство не приняло решения об ограничении роста зарплат в публичном секторе, то на указанные 6% в следующем году выросли бы и зарплаты политиков.