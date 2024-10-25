Рост зарплат депутатов Сейма в следующем году будет ограничен до 2,6%, как и в госуправлении, подтвердили агентству LETA в бюро спикера Сейма Дайги Миерини.
Рост зарплат парламентариев в следующем году не заморозят, но ограничат
Решение отказаться от замораживания депутатских зарплат было продумано и совместно принято президиумом Сейма. Миериня подчеркивает, что такое решение было принято в знак солидарности с госуправлением.
"Если бы мы полностью заморозили месячные зарплаты, не увеличив ни на один процентный пункт в напряженной бюджетной ситуации, в последующие годы могла бы возникнуть ситуация, когда месячные зарплаты депутатов увеличились бы очень резко, а это потребует непропорционально высокого увеличения бюджета Сейма", - пояснила спикер парламента.
Правительство поддержало ограничение роста компенсационного фонда на 2025 год в размере, не превышающем 2,6% по сравнению с актуализированным 31 июля текущего года планом на 2024 год.
Базовая зарплата избранных и назначенных Сеймом государственных должностных лиц в 2025 году вырастет на 6% - с 1205,71 евро в этом году до 1278,05 евро в следующем, свидетельствует информация на сайте Кабинета министров. Если бы правительство не приняло решения об ограничении роста зарплат в публичном секторе, то на указанные 6% в следующем году выросли бы и зарплаты политиков.
В соответствии с законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных структур и структур самоуправлений для избранных и назначенных Сеймом должностных лиц месячная заработная плата устанавливается на основе базовой месячной заработной платы с применением к ней коэффициента. Расчеты базовой месячной заработной платы, в свою очередь, основаны на росте средней заработной платы по стране, которая пересчитывается раз в год.
Для расчета месячной зарплаты высших должностных лиц государства - президента, председателя Сейма, премьер-министра, председателя Конституционного суда и председателя Верховного суда - применяется коэффициент 7, соответственно, для этих должностных лиц в 2025 году максимальная брутто-зарплата была запланирована в размере 8946 евро по сравнению с 8440 евро в этом году.
К расчету зарплаты депутатов Сейма применяется коэффициент 3,5, таким образом, основная брутто-зарплата депутатов в следующем году планировалась в размере 4473 евро по сравнению с 4220 евро в этом году. Сумма, фактически выплаченная депутатам в месяц, может отличаться от указанной, учитывая различные предусмотренные для них доплаты и компенсации. К расчету зарплаты парламентских секретарей применяется коэффициент 5,5, и, соответственно, их зарплата в следующем году была запланирована в размере 7029 евро в месяц по сравнению с 6631 евро в этом году. Однако теперь этот рост будет более умеренным.
Между тем, по предложению президента планируется заморозить зарплаты руководства госкомпаний, рассмотрев соответствующий законопроект в Сейме.
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