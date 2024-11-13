Видео Самоуправление выдало инвалиду квартиру в доме без воды, отопления и электричества

У Агриса инвалидность третьей группы, но сейчас он живет в доме, где проживают всего два человека - он и дама. Остальная часть здания необитаема, не имеет отопления и электричества.

Чтобы согреться и зарядить телефон, Агрис отправляется в Бауску, чаще всего пешком, но иногда и на велосипеде, который ему подарила Вия. Агрис работал на сезонных работах.

В соседнем поселке есть работник социальной службы, который пытался встретить Агрисом по месту его жительства, но тот не открыл дверь.

Мужчина якобы отказался от предложенной помощи. Здание, в котором он проживает, принадлежит самоуправлению.

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