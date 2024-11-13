Вия из Бауского края не может остаться равнодушной. Она заметила, что весной в соседний дом переехал мужчина. Не по своей воле, а по воле муниципалитета, который предоставил ему жилье, почти лачугу, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Самоуправление выдало инвалиду квартиру в доме без воды, отопления и электричества
У Агриса инвалидность третьей группы, но сейчас он живет в доме, где проживают всего два человека - он и дама. Остальная часть здания необитаема, не имеет отопления и электричества.
Чтобы согреться и зарядить телефон, Агрис отправляется в Бауску, чаще всего пешком, но иногда и на велосипеде, который ему подарила Вия. Агрис работал на сезонных работах.
В соседнем поселке есть работник социальной службы, который пытался встретить Агрисом по месту его жительства, но тот не открыл дверь.
Мужчина якобы отказался от предложенной помощи. Здание, в котором он проживает, принадлежит самоуправлению.
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Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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