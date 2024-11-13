Видео Солнцезащитный крем латвийской компании испортил одежду рижанки

Физические или химические фильтры используются в солнцезащитных кремах для защиты от ультрафиолетовых лучей. Физические фильтры не пачкают одежду, но их сложнее наносить и они оставляют белые пятна на коже, тогда как химические могут испачкать одежду, волосы и даже оказать негативное влияние на здоровье человека.

Солнцезащитные кремы с химическими фильтрами легко наносятся, быстро впитываются и не оставляют следов на коже. В наиболее распространенных солнцезащитных кремах используется октокрилен, который имеет тенденцию оставлять после себя желтый цвет.

Представитель компании Байба Чипа-Зиемеле извинилась за инцидент.

"Нам искренне жаль слышать, что это произошло. Исторически солнцезащитные кремы Dzintars, как и другие солнцезащитные кремы популярных брендов, содержат определенные УФ-фильтры, которые при определенных условиях могут испачкать одежду.

В качестве одного из фильтров используется авобензон, химическое вещество, широко используемое в солнцезащитных кремах для защиты клиентов от вызывающих рак ультрафиолетовых лучей А (UVA). Он является важным ингредиентом солнцезащитных кремов.

Если это активное вещество смешивается с ионами металлов - например, морской водой или потом, то такое сочетание может вызвать окисление вещества и появление пятен на одежде, если ее надеть сразу после купания или вскоре после нанесения средства на кожу. Поэтому мы также указываем на упаковке, что следует избегать контакта с одеждой. Мы сожалеем о таком неприятном пользовательском опыте. Мы очень надеемся, что продукция Dzintars в будущем будет приносить только положительные эмоции!" - сказала Байба Чипа-Зиемеле.

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