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Видео Солнцезащитный крем латвийской компании испортил одежду рижанки

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Солнцезащитный крем латвийской компании испортил одежду рижанки
Солнцезащитный крем латвийской компании испортил одежду рижанки Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Рижанка собрала чемоданы, чтобы отправиться в экзотическую страну. Она взяла с собой светлую одежду и солнцезащитный крем латвийской компании Dzintars. Во время поездки она обнаружила, что белая одежда пожелтела так, что ее нельзя было отстирать. Одежду пришлось выбросить, сообщает программа Bez tabu.

Физические или химические фильтры используются в солнцезащитных кремах для защиты от ультрафиолетовых лучей. Физические фильтры не пачкают одежду, но их сложнее наносить и они оставляют белые пятна на коже, тогда как химические могут испачкать одежду, волосы и даже оказать негативное влияние на здоровье человека.

Солнцезащитные кремы с химическими фильтрами легко наносятся, быстро впитываются и не оставляют следов на коже. В наиболее распространенных солнцезащитных кремах используется октокрилен, который имеет тенденцию оставлять после себя желтый цвет.

Представитель компании Байба Чипа-Зиемеле извинилась за инцидент.

"Нам искренне жаль слышать, что это произошло. Исторически солнцезащитные кремы Dzintars, как и другие солнцезащитные кремы популярных брендов, содержат определенные УФ-фильтры, которые при определенных условиях могут испачкать одежду.

В качестве одного из фильтров используется авобензон, химическое вещество, широко используемое в солнцезащитных кремах для защиты клиентов от вызывающих рак ультрафиолетовых лучей А (UVA). Он является важным ингредиентом солнцезащитных кремов.

Если это активное вещество смешивается с ионами металлов - например, морской водой или потом, то такое сочетание может вызвать окисление вещества и появление пятен на одежде, если ее надеть сразу после купания или вскоре после нанесения средства на кожу. Поэтому мы также указываем на упаковке, что следует избегать контакта с одеждой. Мы сожалеем о таком неприятном пользовательском опыте. Мы очень надеемся, что продукция Dzintars в будущем будет приносить только положительные эмоции!" - сказала Байба Чипа-Зиемеле.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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