Перевозчик отказывается помещать электросамокаты в багаж

Местный житель Айнарс обратился в программу и рассказал, что перевозчик VTU Valmiera отказался помещать электросамокат в багажное отделение.

По словам представителя компании, в багажном отсеке нет специального крепления, чтобы закрепить самокат, а значит есть риск, что самокат можно повредить.

"Первый аргумент - нет нормативов, которые предписывают, что мы должны перевозить грузы или транспортные средства. Не в нашей компетенции оценивать - исправен самокат или нет. У них есть риск самовозгорания. Это возможно в двух случаях - при зарядке и если корпус батареи поврежден. Мы не хотим стать первыми в Латвии, у кого в багажном отсеке загорится самокат", - заявил председатель правления компании Айгарс Витолс.

Еще один аргумент, о котором сказали в компании - при возгорании электросамоката, страховая компания не возместит убытки ни за скутер, ни за автобус, потому что груз перевозился неправильно.

Представитель Автотранспортной дирекции Виктор Закис пояснил, что есть правила, которые регулируют, какие вещи можно перевозить в багаже. В них указаны допустимые размеры и запрет на перевозку предметов, которые могут быть опасны или мешать другим пассажирам.

"И перевозчик уже определяет, что соответствует требованиям. И потому скутер - это крупный электроинструмент, в отношении которого мы слышали разные истории о безопасности. Тут надо дискутировать", - признал Закис.

Зритель отметил, что Rīgas satiksme и Latvijas dzelzceļš разрешают перевозить велосипеды или самокаты. Но сейчас перевозчики могут сами решать, перевозить электросамокаты или нет.

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