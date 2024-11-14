В Курахово части ВСУ могут оказаться в окружении. Что происходит на одном из самых сложных направлений фронта

От Елизаветовки, где, по данным на среду, находились передовые украинские части, до относительно безопасного для них села Константинополь — более 20 км по прямой, по осеннему бездорожью. А отводить надо не только их.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский после совещания с главкомом ВСУ Александром Сырским заявил о принятом решении усилить «самые сложные направления» — Кураховское и Покровское. Как именно это будет сделано, он не уточнил, но такие сведения и не принято разглашать.

Кто подорвал плотину?

Карта, район Курахово Фото: BBC

В тот же день стало известно о подрыве дамбы Кураховского водохранилища, которая на данный момент ещё находится в тылу украинских войск. Кто это сделал — пока неясно.

Украинские власти считают, что плотину уничтожили российские военные, чтобы затопить дороги, по которым снабжается гарнизон в Курахово и украинские войска в районе реки. Глава Кураховской городской военной администрации Роман Падун рассказал, что российская авиация наносила удары по плотине с помощью управляемых планирующих авиабомб примерно с августа 2024 года.

Российские телеграм-каналы утверждают, что плотину подорвали ВСУ с целью замедлить продвижение российской армии.

Дамба Кураховского водохранилища Фото: Getty Images

Обе версии правдоподобны. В случае выхода реки Волчья из берегов украинские части могли лишиться последних надёжных маршрутов снабжения и путей к отступлению. Однако масштабного и продолжительного наводнения не случилось — по данным главы Донецкой госадминистрации Вадима Филашкина, уровень воды в реке поднялся на 1,2 метра, что не критично.

С другой стороны, подъём воды в реке Волчья даёт украинской армии больше возможностей использовать её как естественную водную преграду. От Курахово река течёт на запад, и намерение выстроить по ней рубеж обороны южного фланга выглядит логичным.

Но это может означать, что командование ВСУ не рассчитывает на удержание линии обороны южнее, в районе Великой Новосёлки, и готовит план Б на случай потери этого укрепрайона.