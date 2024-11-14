На границе с Беларусью. Как украинцы выезжают из оккупации

Россия перестала пропускать людей через Васильевку уже в конце 2022 года. А в августе этого года закрылся и пропускной пункт "Колотиловка-Покровка" в Сумской области - из-за начала боев в Курской области. Теперь жители оккупированных территорий, у которых нет документов или денег, чтобы ехать через Европу, пересекают белорусско-украинскую границу в Волынской области.

"У меня там больше никого нет"

Любовь выезжает из оккупации впервые. "Я думала, что это быстро кончится. Ждала-ждала и не дождалась", - говорит женщина. Она решилась на дорогу, потому что соскучилась по детям и внукам - не видела их уже три года. Кроме того, женщина уже не в силах заготавливать дрова на зиму. "У меня там больше никого нет. Вот и уезжаю", - добавляет она.

70-летняя Любовь разговаривает по телефону с сыном Фото: DW: Hanna Sokolova-Stekh/DW

В интернете Любовь нашла перевозчика - его услуги стоят 300 евро. Вместе с другими людьми ехала на автобусе через Россию в Беларусь, до границы с Украиной. Дорога с ночевкой заняла два дня. Расстояние между белорусской и украинской границей - два километра - шла пешком. "Но, слава Богу, у наших пограничников есть тачанка. Они загрузили туда мою сумку. И меня предлагали на той тачанке повезти", - смеется Любовь.