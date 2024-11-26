Сегодня по всей Латвии прозвучат сирены тревоги

Во время проверки сирены будут издавать волнообразный сигнал. Сильный звук продлится 5 секунд, после чего последует пауза, а затем звук повторится снова.

В этот день у жителей нет повода для беспокойства и никаких дальнейших действий не требуется, так как это очередное испытание сирен тревоги.

В то же время VUGD напоминает, что в случаях, если население ранее не было предупреждено о проверке, при звуке сирен следует включить телевизоры, радиоприемники или другие устройства, например, радио в мобильном телефоне, чтобы узнать о причине тревоги и необходимых действиях.

Сирены тревоги предназначены для быстрого оповещения населения в случаях стихийного или техногенного бедствия или его угрозы.

В случае, если во время проверки сирен тревоги они не слышны, нет причин для беспокойства, так как в чрезвычайных ситуациях будут использованы и другие способы оповещения, например, передача информации через динамики оперативных служб и их деловых партнеров.

VUGD раз в полгода проводит проверку сирен тревоги, которая необходима, чтобы убедиться в технической готовности системы раннего предупреждения.

VUGD призвала администрацию отелей проинформировать иностранных гостей о предстоящей проверке сирен, чтобы не вызывать лишних переживаний.

Каждому жителю Латвии, имеющему смартфон, предлагается скачать и использовать новое бесплатное приложение 112 Latvija, которое предоставляет пользователю ряд преимуществ - возможность позвонить или отправить текстовое сообщение на единый номер экстренного вызова 112, получать уведомления о возможных угрозах и узнать, как действовать в различных опасных ситуациях.

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