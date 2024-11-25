Глава LAVIA отметил, что в ожидании новостей об истинных причинах аварии некоторые, в том числе политики, уже сделали поспешные выводы и связали инцидент с российским вмешательством. "Делать выводы действительно преждевременно", - подчеркнул он, напомнив, что сразу после аварии первоначальная информация часто бывает неполной, противоречивой или даже вводящей в заблуждение.

По его словам, данные в рамках расследования собираются медленно и планомерно, поэтому любые поспешные заявления о причинах случившегося основаны на догадках. Такие спекуляции могут ввести общественность в заблуждение, навредить расследованию и вызвать необоснованную панику.

Самолет упал в Вильнюсе в 5:33 утра, задев жилой дом. В результате аварии загорелись находившиеся рядом склады и автомобиль. Пожар был локализован в течение примерно двух часов.

В самолете находились четыре человека. Смерть испанского пилота была подтверждена на месте аварии. Остальные находившиеся в самолете люди получили травмы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Из здания были эвакуированы 12 человек, в том числе двое детей. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил, что эвакуированных разместили в гостинице.

Ранее в этом году сообщалось о случаях подкладывания самовоспламеняющихся посылок в самолеты DHL, следовавшие из Литвы в Германию и Великобританию. Позднее западные должностные лица также связали эти инциденты с Россией. По их словам, это было частью тайной операции Москвы по поджогу транспортных и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.

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