Авиакатастрофа, которая произошла в Вильнюсе утром в понедельник, 25 ноября, могла закончиться гораздо хуже, а об ее причинах рассуждать еще рано, заявил глава Литовской национальной авиационной ассоциации LAVIA Александрас Немунайтис, комментируя падение грузового самолета DHL в литовской столице.
"Могло быть хуже": литовский авиационный эксперт - о крушении самолета в Вильнюсе
Немунайтис выразил соболезнования погибшему пилоту, но отметил, что в катастрофе есть выжившие. Он подчеркнул, что авария могла закончиться гораздо хуже, так как произошла в жилом районе. По словам эксперта, это первая подобная авиакатастрофа в Литве.
Самолет Boeing 737 (EC-MFE) впервые совершил полет в 1993 году. Первоначально он был пассажирским и принадлежал австралийской авиакомпании Quantas, затем - камбоджийской чартерной авиакомпании Wat Phnom Airlines, а в 2015 году был переоборудован в грузовой самолет и эксплуатировался испанской авиакомпанией Swift Air. По словам руководителя LAVIA, хотя самолету исполнилось 30 лет, его еще нельзя назвать старым - но и новым он точно не был.
Эксперт напомнил, что самолет остается самым безопасным видом транспорта в мире и что Европа серьезно заботится о безопасности воздушного транспорта.
Отвечая на вопрос, сколько времени может занять расследование катастрофы, Немунайтис сказал, что, по его мнению, "это вопрос месяцев" - необходимо изучить содержимое "черных ящиков", а также переговорить со всеми, кто работал на этом рейсе, чтобы выяснить, хорошо ли они были обучены. Также планируется связаться с теми, кто проводил проверку самолета.
Глава LAVIA отметил, что в ожидании новостей об истинных причинах аварии некоторые, в том числе политики, уже сделали поспешные выводы и связали инцидент с российским вмешательством. "Делать выводы действительно преждевременно", - подчеркнул он, напомнив, что сразу после аварии первоначальная информация часто бывает неполной, противоречивой или даже вводящей в заблуждение.
По его словам, данные в рамках расследования собираются медленно и планомерно, поэтому любые поспешные заявления о причинах случившегося основаны на догадках. Такие спекуляции могут ввести общественность в заблуждение, навредить расследованию и вызвать необоснованную панику.
Самолет упал в Вильнюсе в 5:33 утра, задев жилой дом. В результате аварии загорелись находившиеся рядом склады и автомобиль. Пожар был локализован в течение примерно двух часов.
В самолете находились четыре человека. Смерть испанского пилота была подтверждена на месте аварии. Остальные находившиеся в самолете люди получили травмы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Из здания были эвакуированы 12 человек, в том числе двое детей. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил, что эвакуированных разместили в гостинице.
Ранее в этом году сообщалось о случаях подкладывания самовоспламеняющихся посылок в самолеты DHL, следовавшие из Литвы в Германию и Великобританию. Позднее западные должностные лица также связали эти инциденты с Россией. По их словам, это было частью тайной операции Москвы по поджогу транспортных и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.
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