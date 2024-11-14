Ноябрь - месяц патриотизма. И совсем скоро 18-е число, когда Латвия отмечает свой день рождения, или день провозглашения Латвийской Республики. Кто-то едет на праздничные мероприятия в своем городе, другие собирают семью, друзей и накрывают праздничный стол. Латвийские блюда и блюда в цветах нашего прекрасного флага - два самых популярных варианта. А если у вас день рождения, что бы вы делали без торта? Торта, который не только прекрасен на вкус, но и выглядит роскошно. "Красный бархат", известный во всем мире как red velvet cake, покорил сердца латвийцев. Из-за цвета или вкуса? Оба ответа верны!