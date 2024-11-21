RUS TVNET вместе c Telegram-каналом "Волна/Латвия" запускает серию публикаций "Один день в Риге". Известные релоканты и местные жители делают фотографии и рассказывают, как проходит их день в Риге и Латвии.
Для абонентов
Небритябрь, мастерская в Ластадии и свинка-приёмыш. Один день Стаса Давыдова
ВИДЕО: Почему мы здесь? Мастерская Стаса Давыдова
Ранее в Instagram мы рассказывали, как проходит один день человека, который стоит за соцсетями RUS TVNET,
а также основателя "Волны/Латвия" Николая Овчинникова.