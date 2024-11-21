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Небритябрь, мастерская в Ластадии и свинка-приёмыш. Один день Стаса Давыдова

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Стас Давыдов
Стас Давыдов Фото: Rus TVNET

RUS TVNET вместе c Telegram-каналом "Волна/Латвия" запускает серию публикаций "Один день в Риге". Известные релоканты и местные жители делают фотографии и рассказывают, как проходит их день в Риге и Латвии.

ВИДЕО: Почему мы здесь? Мастерская Стаса Давыдова

Ранее в Instagram мы рассказывали, как проходит один день человека, который стоит за соцсетями RUS TVNET,

а также основателя "Волны/Латвия" Николая Овчинникова.

Сегодня нашим героем стал менеджер проектов в социальных медиа, мотовелофил и видеоблогер Стас Давыдов.

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