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"Странный мужчина снимал в трамвае и стал преследовать". Это законно?

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Мужчина со смартфоном. Иллюстративное фото
Мужчина со смартфоном. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Недавно в социальных сетях жительница Риги пожаловалась на странного мужчину, который без разрешения снимал ее в трамвае, а затем вышел на той же остановке и продолжил снимать на улице. На ее возмущение он ответил, что имеет право вести съемку в общественном месте, а позже кадры оказались на его странице в Instagram. TVNET+ поговорил с экспертами и полицией, чтобы узнать, законна ли такая съемка.

Мужчина объяснил, что он старается снимать пожилых людей и чаще всего сталкивается только со злым взглядом или замечанием. Максимум "можно получить удар сумкой от какой-нибудь бабушки".

"Я избегаю снимать агрессивных, спортивных и непредсказуемых людей, которые могут внести "коррективы" в черты лица, "поработать" над носом и даже сместить челюсть", - добавил фотограф.

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