Полицейские на этой неделе спасли в Олайне жизнь пропавшего в лесу молодого человека, сообщили агентству LETA в Госполиции.
В Олайнском лесу полицейские спасли молодого человека, оставившего близким прощальное письмо
В среду вечером полиция получила информацию о том, что в Олайне пропал без вести молодой человек, у которого возможны проблемы со здоровьем, в том числе бывают провалы в памяти. Его родители заметили, что он направился в сторону леса. Ситуация усугублялась тем, что он оставил своим близким прощальное письмо.
Полиция начала поиски молодого человека. В поисках также был задействован кинолог Госполиции с собакой и дроном. Шаг за шагом в лесу было обыскано около 30 гектаров территории. До полуночи правоохранителям удалось с помощью дрона уловить местонахождение пропавшего в лесном массиве.
К счастью, молодой человек был жив и в сознании и после осмотра медиков был передан родственникам. Полицейским он сказал, что потерял мобильный телефон и заблудился в лесу.
Где искать помощь?
Информацию и поддержку можно найти:
Pusaudzucentrs.lv
Телефон поддержки: +371 25 737 363
Центр Marta
Адрес: улица Матиса, 49A-11, Рига
Тел.: 67 378 539
Э-почта: centrs@marta.lv
Филиал центра Marta в Лиепае
Адрес: проспект Курмаяс, 11, Лиепая
Тел.: 29 195 442
Э-почта: centrs@martaliepaja.lv
Кризисный консультационный центр Skalbes
Адрес: улица Тербатас, 69, Рига
Тел.: 24 551 700
Круглосуточный кризисный телефон: 116 123
Э-почта: skalbes@skalbes.lv
Cietusajiem.lv
Телефон поддержки пострадавших от преступлений: 116 006
Центр безопасного детства Dardedze
Адрес: улица Циецерес, 3a, Рига
Тел.: 67 600 685
WhatsApp: 29 556 680
Э-почта: info@centrsdardedze.lv
Телефон доверия для детей и подростков:
116 111
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОСТРАДАЛИ ОТ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?
Стыд, провалы в памяти, тревога, чувство "грязи" и вины - это нормальные ощущения в этой ситуации. Уменьшить такое состояние можно с помощью специалистов (психолога, психотерапевта, психиатра).
ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ И К ВРАЧУ
Как можно скорее необходимо обратиться в полицию и/или к врачу. Нужно, чтобы медик как можно подробнее задокументировал последствия, вызванные насилием. Результаты осмотра имеют юридическую силу, и судебно-медицинский эксперт может использовать их для проведения экспертизы.
ОБРАТИТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ МОЖНО И ПОЗЖЕ
Если вы пока не готовы обратиться в полицию, это можно сделать и позже. В зависимости от тяжести деяния установлен срок давности - срок, в течение которого насильника можно призвать к уголовной ответственности.
Срок давности деяния сексуального характера может составлять от 5 до 20 лет или даже более. Если по факту преступления возбуждается дело в полиции, то вы имеете право на компенсацию как жертва преступления. Государственная компенсация выплачивается независимо от исхода судебного процесса.
НЕ БОЙТЕСЬ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ
Подумайте о поиске психологической помощи. Сексуальное насилие приводит к серьезным последствиям для психики, с которыми очень трудно справиться самому.
Если вы не готовы встретиться со специалистами лично, можете воспользоваться телефоном поддержки пострадавших или чатом: тел. 116 006, www.cietusajiem.lv.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!