В Олайнском лесу полицейские спасли молодого человека, оставившего близким прощальное письмо

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОСТРАДАЛИ ОТ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?

Стыд, провалы в памяти, тревога, чувство "грязи" и вины - это нормальные ощущения в этой ситуации. Уменьшить такое состояние можно с помощью специалистов (психолога, психотерапевта, психиатра).

ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ И К ВРАЧУ

Как можно скорее необходимо обратиться в полицию и/или к врачу. Нужно, чтобы медик как можно подробнее задокументировал последствия, вызванные насилием. Результаты осмотра имеют юридическую силу, и судебно-медицинский эксперт может использовать их для проведения экспертизы.

ОБРАТИТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ МОЖНО И ПОЗЖЕ

Если вы пока не готовы обратиться в полицию, это можно сделать и позже. В зависимости от тяжести деяния установлен срок давности - срок, в течение которого насильника можно призвать к уголовной ответственности.

Срок давности деяния сексуального характера может составлять от 5 до 20 лет или даже более. Если по факту преступления возбуждается дело в полиции, то вы имеете право на компенсацию как жертва преступления. Государственная компенсация выплачивается независимо от исхода судебного процесса.

НЕ БОЙТЕСЬ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ

Подумайте о поиске психологической помощи. Сексуальное насилие приводит к серьезным последствиям для психики, с которыми очень трудно справиться самому.

Если вы не готовы встретиться со специалистами лично, можете воспользоваться телефоном поддержки пострадавших или чатом: тел. 116 006, www.cietusajiem.lv.