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Sergejs Tihomirovs

В Олайнском лесу полицейские спасли молодого человека, оставившего близким прощальное письмо

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Фото: Edijs Pālens/LETA

Полицейские на этой неделе спасли в Олайне жизнь пропавшего в лесу молодого человека, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В среду вечером полиция получила информацию о том, что в Олайне пропал без вести молодой человек, у которого возможны проблемы со здоровьем, в том числе бывают провалы в памяти. Его родители заметили, что он направился в сторону леса. Ситуация усугублялась тем, что он оставил своим близким прощальное письмо.

Полиция начала поиски молодого человека. В поисках также был задействован кинолог Госполиции с собакой и дроном. Шаг за шагом в лесу было обыскано около 30 гектаров территории. До полуночи правоохранителям удалось с помощью дрона уловить местонахождение пропавшего в лесном массиве.

К счастью, молодой человек был жив и в сознании и после осмотра медиков был передан родственникам. Полицейским он сказал, что потерял мобильный телефон и заблудился в лесу.

Где искать помощь?

Информацию и поддержку можно найти:

Pusaudzucentrs.lv

Телефон поддержки: +371 25 737 363

Центр Marta

Адрес: улица Матиса, 49A-11, Рига

Тел.: 67 378 539

Э-почта: centrs@marta.lv

Филиал центра Marta в Лиепае

Адрес: проспект Курмаяс, 11, Лиепая

Тел.: 29 195 442

Э-почта: centrs@martaliepaja.lv

Кризисный консультационный центр Skalbes

Адрес: улица Тербатас, 69, Рига

Тел.: 24 551 700

Круглосуточный кризисный телефон: 116 123

Э-почта: skalbes@skalbes.lv

Cietusajiem.lv

Телефон поддержки пострадавших от преступлений: 116 006

Центр безопасного детства Dardedze

Адрес: улица Циецерес, 3a, Рига

Тел.: 67 600 685

WhatsApp: 29 556 680

Э-почта: info@centrsdardedze.lv

Телефон доверия для детей и подростков:

116 111

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОСТРАДАЛИ ОТ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?

Стыд, провалы в памяти, тревога, чувство "грязи" и вины - это нормальные ощущения в этой ситуации. Уменьшить такое состояние можно с помощью специалистов (психолога, психотерапевта, психиатра).

ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ И К ВРАЧУ

Как можно скорее необходимо обратиться в полицию и/или к врачу. Нужно, чтобы медик как можно подробнее задокументировал последствия, вызванные насилием. Результаты осмотра имеют юридическую силу, и судебно-медицинский эксперт может использовать их для проведения экспертизы.

ОБРАТИТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ МОЖНО И ПОЗЖЕ

Если вы пока не готовы обратиться в полицию, это можно сделать и позже. В зависимости от тяжести деяния установлен срок давности - срок, в течение которого насильника можно призвать к уголовной ответственности.

Срок давности деяния сексуального характера может составлять от 5 до 20 лет или даже более. Если по факту преступления возбуждается дело в полиции, то вы имеете право на компенсацию как жертва преступления. Государственная компенсация выплачивается независимо от исхода судебного процесса.

НЕ БОЙТЕСЬ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ

Подумайте о поиске психологической помощи. Сексуальное насилие приводит к серьезным последствиям для психики, с которыми очень трудно справиться самому.

Если вы не готовы встретиться со специалистами лично, можете воспользоваться телефоном поддержки пострадавших или чатом: тел. 116 006, www.cietusajiem.lv.

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