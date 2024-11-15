В Украине задержан офицер армии, которого обвиняют в передаче России информации о тайных военных операциях Украины, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
В Украине по подозрению в шпионаже в пользу России задержан офицер
Россия завербовала полковника-лейтенанта еще до полномасштабного вторжения в 2022 году, но шпион активизировался только в начале этого года для передачи боевых планов сил обороны по операциям в тылу противника, говорится в сообщении.
Командиру подразделения сил специальных операций Украины за госизмену грозит пожизненное заключение.
"Агрессора больше всего интересовали разведданные о проведенном украинскими спецподразделениями саботаже и разведывательных рейдах за линией фронта в Запорожской и Херсонской областях, в Крыму", - отметили в СБУ.
Россияне планировали использовать предоставленную шпионом информацию для "ликвидации украинских спецподразделений на линии фронта или за ней", говорится в сообщении.
В ходе обысков были изъяты "секретные средства связи" - электронные устройства, сообщили следователи.
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