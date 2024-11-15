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По подозрению в порче пещеры Гутманя полиция разыскивает изображенного на фото мужчину

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Разыскиваемый мужчина
Разыскиваемый мужчина Фото: Valsts policija

Должностные лица Зиемельского участка Рижского регионального управления Госполиции выясняют личность мужчины, изображенного на фотографии, который подозревается в повреждении пещеры Гутманя 13 октября.

Если в вашем распоряжении имеется любая информация, которая может способствовать установлению личности и местонахождения изображенного на фотографии мужчины, просим проинформировать Госполицию, позвонив по номеру 110.

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