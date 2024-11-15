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Командир НВС: в этом году набор на профессиональную службу побил рекорд

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латвийская армия
латвийская армия Фото: Paula Čurkste/LETA

В этом году набор в Национальные вооруженные силы (НВС) побил рекорд, рассказал в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" командир НВС Леонид Калниньш.

По его словам, первый призыв на Службу государственной обороны обеспечил то, что 40% призывников остались служить в НВС, заключив пятилетний контракт.

"Этот год является рекордом - более 700 граждан заключили пятилетний договор, а со службы уволилось около 250. Это означает, что желание принимать участие в обороне государства возросло", - заявил Калниньш.

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