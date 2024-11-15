Он подчеркивает, что кибербезопасность - это действия, предпринимаемые для защиты сетей и информационных систем, их пользователей и других лиц, подверженных киберугрозам, а киберугрозы - это любые потенциальные условия, поведение или действия, которые могут привести к повреждению или нарушению работы или иным образом негативно повлиять на сети и информационные системы, их пользователей и других лиц.

Потапов сообщил, что Минобороны разрабатывает стратегию, политические акты, отраслевую политику и координирует политику Латвии в этом вопросе.

Основными угрозами во втором квартале 2024 года являются вредоносные коды, мошенничество, взломанное оборудование и попытки взлома.

Он отмечает, что в Латвии люди теряют не менее миллиона евро в год из-за мошенничества. На самом деле сумма, вероятно, еще больше, поскольку не все люди сообщают в полицию о том, что они были обмануты.

Потапов сообщил собравшимся, что с начала 2022 года уровень киберугроз в киберпространстве Латвии увеличился на 40%, но одной из самых больших проблем являются порнографические фейки.

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