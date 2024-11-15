Россия не сможет ни долго продолжать войну, ни легко ее завершить, прогнозирует американский журнал Foreign Policy со ссылкой на данные аналитиков разведывательной информации из открытых источников (OSINT).
Foreign Policy: Россия не может ни долго воевать, ни войну легко закончить
Нарратив о том, что у России достаточно ресурсов для победы в войне против Украины, не соответствует действительности, отмечает журнал.
Однако Россия также не сможет легко положить конец войне по ряду экономических причин. Военная экономика России движется в тупик, отмечает издание.
Все более очевидными становятся признаки того, что официальные данные скрывают серьезные экономические трудности, вызванные и войной, и санкциями, отмечается в публикации.
Кремль не сможет достаточно быстро нарастить производство, чтобы заменить оружие теми темпами, которыми оно теряется на поле боя.
Уже сейчас около половины всех артиллерийских снарядов, используемых Россией в войне с Украиной, поступает из запасов КНДР, отмечает журнал.
В какой-то момент во второй половине 2025 года Россия столкнется с серьезной нехваткой вооружения ряда категорий, говорится в статье.
Неизвестно, когда у России закончится оружие каждого вида, но Кремль мало что может сделать, чтобы не допустить наступления этого дня, пишет журнал.
Россия не только не сможет долго воевать, но также и не сможет легко добиться мира.
Как отмечает Foreign Policy, российские руководители сталкиваются с незавидным набором дилемм, которые сами создали. Россия не сможет продолжать боевые действия после конца 2025 года, когда станут заканчиваться важнейшие системы вооружений. Но заключение мирного договора создает другие проблемы.
В итоге Кремлю придется выбирать между тремя неприятными вариантами:
- сократить вооруженные силы и оборонную промышленность, что вызвало бы рецессию, а она, в свою очередь, могла бы угрожать режиму;
- сохранить высокие расходы на оборону и раздутую армию мирного времени, что могло бы задушить экономику России;
- использовать армию, чтобы с ее помощью завоевывать новые экономические ресурсы, необходимые для ее поддержания.
"Как бы Россия ни прекратила нынешнюю войну, экономическая реальность страны сама по себе создаст в Европе новые формы неопределенности", - говорится в публикации.
"Дальновидным создателям политики следует сосредоточиться на минимизации этих будущих угроз", - отметили в Foreign Policy.
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