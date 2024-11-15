Foreign Policy: Россия не может ни долго воевать, ни войну легко закончить

Нарратив о том, что у России достаточно ресурсов для победы в войне против Украины, не соответствует действительности, отмечает журнал.

Однако Россия также не сможет легко положить конец войне по ряду экономических причин. Военная экономика России движется в тупик, отмечает издание.

Все более очевидными становятся признаки того, что официальные данные скрывают серьезные экономические трудности, вызванные и войной, и санкциями, отмечается в публикации.

Кремль не сможет достаточно быстро нарастить производство, чтобы заменить оружие теми темпами, которыми оно теряется на поле боя.

Уже сейчас около половины всех артиллерийских снарядов, используемых Россией в войне с Украиной, поступает из запасов КНДР, отмечает журнал.

В какой-то момент во второй половине 2025 года Россия столкнется с серьезной нехваткой вооружения ряда категорий, говорится в статье.

Неизвестно, когда у России закончится оружие каждого вида, но Кремль мало что может сделать, чтобы не допустить наступления этого дня, пишет журнал.