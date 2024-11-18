Как украсить стол на 18 ноября: сервировка в красно-белых тонах

Многие жители Латвии отметят день провозглашения Латвийской Республики в кругу семьи и друзей вне дома, зажигая свечи, участвуя в факельных шествиях и распевая песни, а позже продолжат празднование в уюте своих домов. Дизайнер интерьера подсказывает, как оформить тематическую сервировку праздничного стола без лишних трат.