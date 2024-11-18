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Andrejs Zacarinnijs

Как украсить стол на 18 ноября: сервировка в красно-белых тонах

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Красное на столе не всегда ассоциируется с Рождеством
Вдохновение для праздничного стола на 18 ноября: сервировка в красно-белых тонах
Вдохновение для праздничного стола на 18 ноября: сервировка в красно-белых тонах Фото: Пресс-фото

Многие жители Латвии отметят день провозглашения Латвийской Республики в кругу семьи и друзей вне дома, зажигая свечи, участвуя в факельных шествиях и распевая песни, а позже продолжат празднование в уюте своих домов. Дизайнер интерьера подсказывает, как оформить тематическую сервировку праздничного стола без лишних трат.

"Когда везде подняты флаги, зажжены свечи и люди украшают свою одежду красно-бело-красными ленточками, сразу же хочется создать праздничное настроение и дома.

На то, чтобы накрыть праздничный стол, не обязательно тратить много денег. Надо только вдохновиться цветами флага и желанием праздника", - говорит Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.

Галерея: Вдохновение для праздничного стола на 18 ноября

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