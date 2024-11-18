Многие жители Латвии отметят день провозглашения Латвийской Республики в кругу семьи и друзей вне дома, зажигая свечи, участвуя в факельных шествиях и распевая песни, а позже продолжат празднование в уюте своих домов. Дизайнер интерьера подсказывает, как оформить тематическую сервировку праздничного стола без лишних трат.
Как украсить стол на 18 ноября: сервировка в красно-белых тонах
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"Когда везде подняты флаги, зажжены свечи и люди украшают свою одежду красно-бело-красными ленточками, сразу же хочется создать праздничное настроение и дома.
На то, чтобы накрыть праздничный стол, не обязательно тратить много денег. Надо только вдохновиться цветами флага и желанием праздника", - говорит Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.
Галерея: Вдохновение для праздничного стола на 18 ноября
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