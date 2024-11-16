Видео "Кому принадлежит Крым?" Визит Элксниньша на баскетбол в Каунасе пошел не по его плану

Чтобы поддержать Жагарса, из Латвии приехали болельщики, в том числе мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Как пишет в своем Telegram-канале портал "Чайка", во время фотографирования с мэром латвийский блогер Рихард Громулс спросил у мэра, чей Крым.

На вопрос, кому принадлежит Крым, Элксниньш неохотно ответил, что Крыму, а после повторных призывов ответить на вопрос, предложил "посмотреть интервью".

Этот момент разговора блогер выложить на платформе Х.

Kauņā, kur Žagars cīnijās pret Žaglīris, bija iespēja pajautāt Andrejam Elksniņam jeb Daugavpils mēram, kam pieder Krima! 🥰 Bet gandrīz saplēsa mums kameru! 🥲 pic.twitter.com/nBonR3rQrZ — Rihards Gromuls (@Gromuls) November 15, 2024

Портал "Чайка" обратился к Громулсу с вопросом, почему он это спросил и почему для него это важно.

"Просто захотелось уточнить его позицию - вдруг мнение мэра изменилось? Все-таки он приехал поддержать нашего в Каунасе, на игре "Жальгириса", где фанаты поют "Путин - х***ло". Но, видимо, нет!", - рассказал блогер, добавив, что мэр Даугавпилса пытался рукой сбить камеру.

Напомним, в ноябре 2022 года Элксниньш в одном из интервью заявил, что "Крым входит в состав Российской Федерации".

"Как я уже сказал, эта территория фактически находится под властью России - там действуют российские законы и органы власти", - сказал Элксниньш.

Это и другие его высказывания по поводу войны в Украине вызвали широкий резонанс в обществе. Позднее Элксниньш выступил с оправданиями, что как для председателя Даугавпилсской думы для него обязателен внешнеполитический курс Латвии.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!