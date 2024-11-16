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Видео "Кому принадлежит Крым?" Визит Элксниньша на баскетбол в Каунасе пошел не по его плану

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Андрей Элксниньш
Андрей Элксниньш Фото: Ivars Soikāns/LETA

В пятницу, 15 ноября, в Каунасе прошел матч очередного турка баскетбольной Евролиги, в котором встречались каунасский "Жальгирис", за который выступает латвийский спортсмен Артур Жагарс, и стамбульский "Фенербахче".

Чтобы поддержать Жагарса, из Латвии приехали болельщики, в том числе мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Как пишет в своем Telegram-канале портал "Чайка", во время фотографирования с мэром латвийский блогер Рихард Громулс спросил у мэра, чей Крым.

На вопрос, кому принадлежит Крым, Элксниньш неохотно ответил, что Крыму, а после повторных призывов ответить на вопрос, предложил "посмотреть интервью".

Этот момент разговора блогер выложить на платформе Х.

Портал "Чайка" обратился к Громулсу с вопросом, почему он это спросил и почему для него это важно.

"Просто захотелось уточнить его позицию - вдруг мнение мэра изменилось? Все-таки он приехал поддержать нашего в Каунасе, на игре "Жальгириса", где фанаты поют "Путин - х***ло". Но, видимо, нет!", - рассказал блогер, добавив, что мэр Даугавпилса пытался рукой сбить камеру.

Напомним, в ноябре 2022 года Элксниньш в одном из интервью заявил, что "Крым входит в состав Российской Федерации".

"Как я уже сказал, эта территория фактически находится под властью России - там действуют российские законы и органы власти", - сказал Элксниньш.

Это и другие его высказывания по поводу войны в Украине вызвали широкий резонанс в обществе. Позднее Элксниньш выступил с оправданиями, что как для председателя Даугавпилсской думы для него обязателен внешнеполитический курс Латвии.

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