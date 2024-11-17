Наиболее важными политическими событиями для российской пропаганды на минувшей неделе стали победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и речь президента России Владимира Путина на встрече дискуссионного клуба "Валдай", состоявшейся уже после избрания Трампа.
Видео ⟩ За занавесом: "философия" Путина на Валдае оставила мир равнодушным
Кремлевские идеологи в очередной раз выдали желаемое за действительное, заявив, что речь Путина полностью захватила внимание мира и абсолютно затмила президентские выборы в США.
В действительности все было ровно наоборот. О речи Путина на Валдае мировые СМИ упоминали лишь мимоходом. Самой обсуждаемой темой в мировых СМИ был как раз исход президентских выборов в США. Справедливости ради стоит подчеркнуть, что и о речи Путина СМИ упоминали лишь в контексте избрания Трампа.
Остальные рассуждения Путина, которыми восхищаются сами россияне, вообще не прозвучали за пределами России, и ни одному серьезному эксперту в области международной политики даже не пришло в голову провести анализ размышлений российского президента о "новом" мировом порядке и его построении. Так сказать, сами гоним, сами пьем.
В целом послания пропагандистов о победе Трампа на выборах следующие: США остаются враждебной России страной, Трамп не является никаким "нашим", но обнадеживает то, что он говорит не о продолжении войны, а о мире.
Путин, в свою очередь, подчеркнул, что открыт как для диалога с США и Трампом, так и для мирных переговоров, однако они могут состояться только по правилам, установленным Россией. Одно из главных условий - Украина должна быть нейтральной, не должна вступать в НАТО и оккупированные Россией территории Украины не подлежат возврату. При этом Путин отметил, что, хотя и готов к мирным переговорам, он не согласится на перемирие, так как им Запад воспользуется, чтобы еще больше вооружить Украину.
Ни один пропагандист даже не пикнул о публикации в "The Washington Post", в которой было рассказано о телефонном разговоре между Трампом и Путиным вечером 7 ноября. Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что это дезинформация. "Никакого разговора не было. Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация", - сказал Песков на брифинге, состоявшемся 11 ноября.
"НАТО - это анахронизм"
Все проблемы современного мира, в том числе война в Украине, - следствие неоколониальной политики Запада. Если бы после окончания холодной войны в 1991 году НАТО не расширилось в сторону Востока, обошлось бы без сегодняшних конфликтов. И сейчас НАТО проводит экспансию, которую следует называть "ползучей интервенцией" - таково понимание Путиным происходящего и войны в Украине.
Российский диктатор в который раз заявил, что в войне виноват устроенный США "государственный переворот", в результате которого к власти в Украине пришли нацисты, осуществляющие геноцид против русскоязычных в Донбассе и других местах.
Путин и обслуживающая его идеологическая свита цинично утверждают, что, начав войну с Украиной, Россия не нарушила никаких международных правовых актов, так как она лишь защищалась от агрессии. В то же время российские политики никогда не могли привести ни одного конкретного примера проявления агрессии Украины против России. Если же это была неоднократно упомянутая Путиным "превенция", то прецедент весьма опасен: значит, фактически любая страна может вторгнуться в соседнее государство, обосновав вторжение "превентивной самообороной".
Кроме того, пропагандисты обосновали правомерность своих действий тем, что жители оккупированных территорий реализовали свое право на самоопределение. То, что "референдум" проходил в присутствии оккупационных войск, а потому в соответствии с международным законодательством его нельзя считать легитимным, на взгляд русских не является аргументом.
"Блоковый подход, наследие колониальной эпохи, холодной войны противоречит природе новой международной системы, открытой и гибкой. В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой обязаловкой, жесткими идеологическими догмами и клише. Это организация Североатлантического договора, которая продолжает экспансию в Восточную Европу и теперь пытается распространить свои подходы в других частях света вопреки принципам, определенным ее уставом. Это открытый анахронизм", - подчеркнул Путин в произнесенной на встрече Валдайского клуба речи.
По его мнению, происходящее сейчас - это "конфликт между подавляющей частью населения планеты, которая хочет жить и развиваться во взаимосвязанном мире огромного количества возможностей, и мировым меньшинством, которое озабочено только одним - сохранением своего доминирования".
Путин также пытался обозначить себя лидером "свободного мира", чем-то вроде Махатмы Ганди. "Мы не только за свою свободу боремся, не только за свои права, не только за свой суверенитет, а защищаем всеобщие права и свободы, возможности для существования и развития абсолютного большинства государств. В этом в известной степени мы видим и миссию нашей страны", - заявил инициатор войны в Европе.
"Ни одну территорию не отдадим"
"Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на определенных территориях и которые мы называем своими историческими территориями", - подчеркнул Путин. По мнению россиян, отсылку к такому понятию как "исторические территории" в случае с Россией нельзя считать колониализмом. Россия - единственная страна, которая в своей политике позволяет себе ссылаться не на признанные международным сообществом границы государств, а на мистические "исторические территории". Можно лишь представить себе, что было бы, если бы такое попытались сделать Великобритания или Испания.
Кроме того, Путин заявил следующее: "Мы полны решимости создать условия для долгосрочного урегулирования, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран и не использовалась в их интересах". Россия вполне демагогически объясняет, что суверенная воля украинского народа не может состоять в желании вступить в Североатлантический альянс и у народа на референдуме даже не нужно спрашивать мнения. "Если Украина не будет нейтральной, она будет постоянно использоваться как инструмент в чужих руках и в ущерб интересам Российской Федерации", - утверждает Путин.
Диктатор также заявил, что "призывы запада нанести стратегическое поражение России - стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, - демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Такая слепая вера в собственную безнаказанность, исключительность может обернуться мировой трагедией. Вместе с тем, прежние гегемоны, привыкшие еще с колониальных времен повелевать миром, все чаще с удивлением обнаруживают, что их перестают слушаться. Попытки силой удержать ускользающее могущество ведут лишь к всеобщей нестабильности и росту напряженности, к жертвам и разрушениям. А вот того результата, к которому стремятся желающие сохранить свою абсолютную, безраздельную власть, такие попытки все равно не обеспечивают. Потому что ход истории остановить невозможно".
Шахматы с элементами шантажа
С момента избрания Трампа на пост президента выросли опасения Украины и Европы по поводу поддержки Соединенными Штатами Украины. Обеспокоены и россияне. Ведь сейчас похоже, что обещания Трампа прекратить войну могут не понравиться ни одной из вовлеченных сторон.
Кремлевские пропагандисты Евгений Попов и Ольга Скабеева прокомментировали решение Трампа так же, как это сделали на Западе, что совпадает весьма редко. А именно, Трамп может надавить на обе стороны. Проще говоря, если Россия не сядет за стол переговоров и не согласится прекратить боевые действия, Трамп вооружит Украину до зубов и ничем хорошим для россиян это не кончится. Если же украинцы не сядут за стол переговоров, США прекратят свою военную поддержку.
В этой шахматной партии Трампа с элементами шантажа в крупном проигрыше может оказаться Украина, поскольку, по мнению Трампа, "разумным" требованием к заключению мира может быть отказ Украины от оккупированных Россией территорий.
Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в данной связи заявил в интервью "Медузе": "Все это нерабочие форматы. Потому что цели, с которыми Россия начинала полномасштабное вторжение, не реализованы и она не остановится. Заморозка войны для нее станет только оперативной паузой, когда можно будет продолжить мобилизацию, нарастить военное производство, восстановить ресурсы. И потратить гигантские деньги на информационную работу в Европе, чтобы разрушить коалицию по поддержке Украины, убедив население "сосредоточиться на своих делах". Я не совсем понимаю, почему этот сценарий называется "сценарием окончания войны". Это сценарий капитуляции Украины! И в джентльменском обществе как-то неприлично предлагать соратнику, три года оказывавшему сопротивление, проиграть войну на тех условиях, при которых она начиналась".
"Если сейчас остановить войну на условиях Москвы, придется готовить к осаде всю Европу. Российские диверсии, которые уже происходят по всему ЕС, будут масштабированы. Путинская Россия может существовать только в формате экспансии", - отметил Подоляк.
Стоит напомнить, что западные СМИ в последние дни активно цитировали утверждения участника президентской избирательной кампании Трампа Брайана Ланца о том, что новая администрация Трампа не рассматривает возврат утраченных украинских территорий как предпосылку мирных переговоров.
Несмотря на то, что Трамп дистанцировался от этих высказываний, отметив, что Ланц не является членом новой администрации, однако, согласно сообщениям западных СМИ, Трамп также не опроверг возможности того, что Киеву придется оставить Москве захваченные ею территории, чтобы положить конец продолжавшейся более двух лет войне.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
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