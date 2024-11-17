Видео За занавесом: "философия" Путина на Валдае оставила мир равнодушным

"Ни одну территорию не отдадим"

"Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на определенных территориях и которые мы называем своими историческими территориями", - подчеркнул Путин. По мнению россиян, отсылку к такому понятию как "исторические территории" в случае с Россией нельзя считать колониализмом. Россия - единственная страна, которая в своей политике позволяет себе ссылаться не на признанные международным сообществом границы государств, а на мистические "исторические территории". Можно лишь представить себе, что было бы, если бы такое попытались сделать Великобритания или Испания.

Кроме того, Путин заявил следующее: "Мы полны решимости создать условия для долгосрочного урегулирования, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран и не использовалась в их интересах". Россия вполне демагогически объясняет, что суверенная воля украинского народа не может состоять в желании вступить в Североатлантический альянс и у народа на референдуме даже не нужно спрашивать мнения. "Если Украина не будет нейтральной, она будет постоянно использоваться как инструмент в чужих руках и в ущерб интересам Российской Федерации", - утверждает Путин.