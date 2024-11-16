Вооруженные силы РФ с конца 2022 года разрабатывают операцию "Ложная цель" - план создания беспилотников, которые не несут боевой нагрузки и предусмотрены для того, чтобы их перехватывали силы ПВО Украины, сообщил АР источник, проинформированный о производстве дронов в России. Суть операции в том, что в атаках вместе с Shahed запускают десятки ложных целей. Они наполнены тряпками и пенопластом или оборудованы онлайн-камерами наблюдения, которые шлют российским вооруженным силам информацию о местонахождении украинских средств ПВО. Такие беспилотники на экранах радаров нельзя отличить об обычных Shahed, которые несут 50 кг взрывчатки или термобарические боеприпасы.

По словам источника Associated Press, целью России было создать "чувство полной неопределенности" среди украинских военнослужащих, чтобы они не знали, было ли это "смертоносное оружие или поролоновая игрушка". При атаках с использованием термобарических боеприпасов существует "огромный риск" того, что ударный беспилотник отклонится от курса и окажется в жилом районе, где "ущерб будет просто ужасающим".

Российский завод по производству беспилотников, расположенный в Татарстане, начал выпускать термобарические дроны в 2024 году. В настоящее время предприятие выпускает около 40 дешевых беспилотников без боеголовок и около 10 беспилотников Shahed со снарядами в день, каждый стоимостью около 50 000 долларов, рассказал источник, знакомый с производством беспилотников в России.

Украинские вооруженные силы не могут определить, какой именно беспилотник участвует в атаке - пустой или с термобарическим снарядом, - поэтому пытаются сбить все дроны, сообщает AP. "Для нас это просто точка на радаре, у нее есть скорость, направление и высота. У нас нет возможности во время полета определить, что это за цель, поэтому мы должны либо глушить их средствами радиоэлектронной борьбы, либо нейтрализовать огнем", - заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат.

В октябре российские войска атаковали Украину с помощью по меньшей мере 1889 беспилотных летательных аппаратов , что на 80% больше, чем в августе, свидетельствуют подсчеты Associated Press. По оценкам агентства, с конца июля менее 6% всех беспилотников, участвовавших в атаках, поразили цели в Украине. Однако из-за огромного количества дронов этого хватает, чтобы они были смертоносными.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!