В Китае проваливший экзамен студент устроил резню в кампусе университета: 8 погибших, 17 раненых

Подозреваемый - бывший студент университета - задержан. Нападение произошло в городе Исин на востоке страны.

Полиция сообщила, что подозреваемый - 21-летний бывший студент, который должен был закончить в этом году университет, но провалил экзамен.

"Он вернулся в университет, чтобы выразить свой гнев и совершить убийства", - сообщила полиция, добавив, что подозреваемый задержан и уже признался в содеянном.

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