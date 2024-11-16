В США два сенатора от Демократической партии призвали Пентагон и правозащитные учреждения расследовать контакты миллиардера Илона Маска с властями России, в том числе с российским диктатором Владимиром Путиным.
Американские сенаторы призвали Пентагон расследовать связи Маска с Россией
Сенаторы Джинн Шейхин и Джек Рид направили письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагона Роберту Сторчу, в котором указывают, что Маск, будучи генеральным директором аэрокосмической компании SpaceX, контролирует контракты на миллиарды долларов на оборону и разведку. Кроме того, сенаторы опасаются, что его контакты с Путиным могут нанести вред безопасности государства, сообщает The Kyiv Independent.
"Эти отношения между хорошо известным противником США и Илоном Маском, получившим госфинансирование на миллиарды долларов, вызывает серьезные вопросы о доверии к Маску как государственному подрядчику и обладателю допуска к безопасности", - говорится в письме.
Если подозрения подтвердятся, Шейхин и Рид планируют добиться исключения предпринимателя из госзакупок.
В октябре источники газеты The Wall Street Journal (WSJ) среди российских и западных чиновников заявили, что у Маск за последние два года говорил с Путиным и другими чиновниками высокого ранка в Москве, в том числе с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, которого Министерство юстиции США обвинило в ведении пропагандистской кампании с использованием искусственного интеллекта для продвижения российских интересов в преддверии президентских выборов в США в этом году.
Кремль отрицает регулярные контакты главы государства и Маска. Пресс-представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин и Маск до 2022 года созванивались всего один раз - беседа носила "ознакомительный характер", и ее темой были технологические решения будущего.
Ранее сообщалось, что Маск потратил более 119 миллионов долларов на кампанию, чтобы Донад Трамп был повторно избран на должность президента США. После победы Трамп назначил Маска главой будущего Департамента эффективности правительства. Как сообщает ABC News, Маск стал влиятельной фигурой среди приближенных к Дональду Трампу людей и играет важную роль в создании следующей администрации Трампа.
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