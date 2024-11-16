Американские сенаторы призвали Пентагон расследовать связи Маска с Россией

Сенаторы Джинн Шейхин и Джек Рид направили письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагона Роберту Сторчу, в котором указывают, что Маск, будучи генеральным директором аэрокосмической компании SpaceX, контролирует контракты на миллиарды долларов на оборону и разведку. Кроме того, сенаторы опасаются, что его контакты с Путиным могут нанести вред безопасности государства, сообщает The Kyiv Independent.

"Эти отношения между хорошо известным противником США и Илоном Маском, получившим госфинансирование на миллиарды долларов, вызывает серьезные вопросы о доверии к Маску как государственному подрядчику и обладателю допуска к безопасности", - говорится в письме.

Если подозрения подтвердятся, Шейхин и Рид планируют добиться исключения предпринимателя из госзакупок.