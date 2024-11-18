В Латвии новости о мошенниках, изобретательность которых не знает границ, появляются с завидной регулярностью. На этот раз многие латвийцы попались на удочку "голосования" за детские рисунки! Многие ввели коды и лишились своих аккаунтов в WhatsApp, голосуя за это якобы доброе дело. Актер Интарс Решетинс - один из тех, кто попался на новую мошенническую схему. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Латвийский актер "проголосовал" за детский рисунок в WhatsApp и лишился аккаунта
"Много работы, премьера. Я получаю сообщение от вашей коллеги, милой журналистки: "Интарс, помоги! Моя крестница участвует в конкурсе. Тебе нужно проголосовать". Я хороший человек. Конечно, я помогу", - поделился актер и режиссер Интарс Решетинс.
Он сказал, что в это время работал и не вдавался в содержание текстовых сообщений. По его словам, он открыл ссылку, быстро выполнил следующие шаги и ввел коды.
"Думал, что делаю доброе дело, и нажимал - еще и еще. Потом происходит синхронизация. Затем получают доступ к аккаунту в WhatsApp. Все происходит так просто и быстро", - говорит Интарс Решетинс.
В результате мошенничества преступники завладевают аккаунтом пользователя в WhatsApp, получают доступ ко всей переписке и отправке сообщений. В случае с Интарсом его контакты были использованы для получения денег.
"Каким-то восьми людям отправили сообщения, а мне позвонил знакомый и сказал: "Тебе правда нужны деньги?" Я говорю: "Да, мне всегда нужны деньги, но в чем дело?" Получил ответ: "Ты только что отправили мне сообщение. Я говорю, что ничего не отправлял".
К сожалению, один из знакомых артиста уже успел перевести 280 евро. Об этом сообщили в полицию и было возбуждено уголовное дело.
Эксперты CERT.LV также проинформированы об этом и других случаях мошенничества.
"Код в данном случае - это приглашение подключить новое устройство, о чем пользователь не знает. Вводя его в своем телефоне, человек таким образом разрешает другому устройству подключиться к своему телефону", - объясняет эксперт.
Жителей призывают внимательно относиться к тому, какие данные они вводят и какие коды подтверждают.
"Код нужно вводить только тогда, когда вы сами это инициируете, а не кто-то другой. Если это не ваше действие, лучше ничего не подтверждать", - советует эксперт по кибербезопасности из CERT.LV.
Еще один совет: использовать DNS-брандмауэр (DNS Firewall), установив соответствующее приложение на свое устройство. Приложение защитит пользователя от действий мошенников.
"Если имело место подобное мошенничество, мы размещаем домен, и люди, использующие приложение, не смогут посетить эту мошенническую страницу", - объясняет эксперт. При получении подобных сообщений лучше их игнорировать, но обязательно сообщить в CERT.LV.
Эксперты предупреждают, что следующим шагом мошенников может стать создание фальшивых голосов родственников или поддельных фотографий.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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