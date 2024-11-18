Видео Латвийский актер "проголосовал" за детский рисунок в WhatsApp и лишился аккаунта

"Много работы, премьера. Я получаю сообщение от вашей коллеги, милой журналистки: "Интарс, помоги! Моя крестница участвует в конкурсе. Тебе нужно проголосовать". Я хороший человек. Конечно, я помогу", - поделился актер и режиссер Интарс Решетинс.

Он сказал, что в это время работал и не вдавался в содержание текстовых сообщений. По его словам, он открыл ссылку, быстро выполнил следующие шаги и ввел коды.

"Думал, что делаю доброе дело, и нажимал - еще и еще. Потом происходит синхронизация. Затем получают доступ к аккаунту в WhatsApp. Все происходит так просто и быстро", - говорит Интарс Решетинс.

В результате мошенничества преступники завладевают аккаунтом пользователя в WhatsApp, получают доступ ко всей переписке и отправке сообщений. В случае с Интарсом его контакты были использованы для получения денег.