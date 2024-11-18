"Априори неприемлемо": Кремль ответил на "мирный план" Эрдогана

"Какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, он априори неприемлем для российской стороны. В данном случае июньские сформулированные условия президентом Путиным, они полностью сохраняют свою актуальность. Это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены", - заявил на брифинге пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Он добавил, что план Эрдогана не обсуждался между лидерами России и Турции, и Кремль узнал о нем только из публикаций в СМИ.

Ранее сообщалось, что план Турции предполагает заморозку российско-украинской войны по линии фронта. Украина в качестве уступки России должна будет отказаться от попыток вступить в НАТО минимум на десять лет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разработал план замораживания войны в Украине по нынешней линии фронта, который он намеревается представить в понедельник, 18 ноября, на саммите стран "большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, план Эрдогана предусматривает согласие Киева "в качестве уступки Путину" отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО минимум на 10 лет.

В качестве компенсации президент Турции предлагает обеспечить Украину военной техникой. Он также предлагает создать демилитаризованную зону на востоке Донбасса и разместить там международные войска "в качестве дополнительной гарантии".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!