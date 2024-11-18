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Фото Праздничный военный парад на набережной из окна самолета airBaltic

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Полет airBaltic над парадом 18 ноября в Риге
Полет airBaltic над парадом 18 ноября в Риге Фото: Publicitātes foto

Военные праздничные парады 18 ноября за последние годы невозможно представить без самолетов airBaltic в цветах латвийского флага, и нынешний год не стал исключением.

Представители предприятия подчеркнули, что самолетом, покрашенным в цвета флага Латвии, руководили опытные и высококвалифицированные пилоты из Латвии.

Перелет над Даугавой на набережной 11 ноября был выполнен на самолете Airbus A220-300, украшенном красно-бело-красной расцветкой латвийского флага.

Как пояснили порталу TVNET представители предприятия, снимки перелета были сделаны во время торжественного парада с жилого комплекса Zunda Towers

Представители airBaltic отметили, что это был уже пятый раз (ранее в 2018, 2019, 2022 и 2023 годах), когда airBaltic традиционно участвует в торжественном параде государственных праздников.

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