Стремясь к безупречному внешнему виду, мы часто совершаем ошибки, которые могут навредить нашей коже и волосам, а не улучшить их состояние. В этой статье мы рассмотрим шесть распространенных ошибок в уходе за собой, которые, возможно, и вы допускаете ежедневно, а сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане даст советы, как их избежать.
6 популярных ошибок в уходе за красотой, которые совершают почти все
Не удалять декоративную косметику
Макияж, не снятый перед сном, закупоривает поры и железы внешней секреции, что может привести к воспалению кожи лица, а в долгосрочной перспективе - к сухости кожи, которая становится слишком чувствительной и быстро стареет.
Очищение - один из самых важных этапов ежедневного ухода за кожей, поэтому важно подобрать качественное очищающее средство, которое подходит для вашего типа кожи и легко смывается после использования.
"Полюбившиеся многим влажные салфетки могут быть лишь краткосрочным решением, например, в путешествиях, но уж точно не частью долгосрочного ритуала по уходу за лицом, поскольку входящие в их состав ингредиенты слишком сушат кожу, к тому же они часто создают ложное впечатление, что кожа чистая, если посмотреть на то, что салфетка собирает с лица",
- отмечает Алина Флейшмане.
Для жирной кожи лучше использовать очищающий гель или пенку, а для сухой - очищающее молочко. Обязательно обращайте внимание на качество выбранного средства - сочетание хорошего крема для лица с некачественным очищающим средством может не принести желаемого эффекта, так как ценные ингредиенты крема не смогут впитаться в кожу.
Рекомендуется очищать лицо дважды в день, утром и вечером. Вечером очищение должно быть особенно тщательным, так как ночью кожа обновляется, а в течение дня на ней скапливаются пыль, грязь и остатки косметики.
Хорошее средство для очищения лица поможет сохранить здоровье кожи и обеспечит ее обновление в ночное время. "В аптеках представлен широкий ассортимент лабораторно протестированных и поэтому безопасных средств для ежедневного использования с целью удаления декоративной косметики, таких как очищающие пенки, гели и молочко, а также мицеллярная вода.
Мицеллярная вода эффективно удаляет даже самые плотные слои макияжа, поскольку содержит небольшие молекулы, которые хорошо проникают в тончайшие бороздки кожи и впитывают грязь и масла, одновременно растворяя косметику.
С помощью мицеллярной воды также легче очистить шею и зону декольте от макияжа с помощью ватных дисков. Не следует забывать и о регулярной чистке кистей для макияжа, чтобы предотвратить попадание кожного сала и бактерий на косметические средства и кожу, что может привести к воспалению кожи лица", - объясняет фармацевт.
Слишком раздражать кожу лица
Раздражение кожи лица может привести к ее повреждению, образованию рубцов и даже морщин.
Избавление от прыщей в домашних условиях - одна из самых распространенных причин раздражения кожи лица.
Чтобы избежать возможного повреждения кожи, рекомендуется проводить глубокую чистку лица у специалиста. Дерматолог, обсудив с клиентом его потребности, оценив особенности кожи и общее состояние здоровья, подскажет, какую процедуру выбрать, а также обеспечит санитарные условия для безопасного проведения манипуляции и подберет необходимые косметические средства.
Использовать средства по уходу, которые не подходят вашему типу кожи
У каждого человека свой тип кожи, поэтому важно обращать внимание на то, для чего предназначено конкретное косметическое средство. Нормальная/сухая кожа нуждается в увлажняющих средствах, как и нормальная/чувствительная кожа. В свою очередь, обладателям жирной/комбинированной кожи следует избегать жирных и маслянистых средств. Алина Флейшмане подсказывает, как избежать этой ошибки.
В определенных аптеках Apotheka по всей Латвии вы можете бесплатно протестировать состояние кожи лица: "Сертифицированный фармацевт с помощью специального прибора поможет вам определить тип кожи и уровень ее увлажненности. После тестирования эксперт посоветует, какую косметику лучше использовать ежедневно в соответствии с вашим типом кожи".
Мыться в слишком горячей воде
"Горячий душ может показаться приятным и успокаивающим, но он не дает коже необходимого увлажнения, а наоборот - очень сушит ее. Горячая вода уничтожает полезные натуральные масла, содержащиеся в коже. Лучше всего выбирать теплую воду или комнатной температуры, а не горячую", - советует фармацевт.
Что свидетельствует о том, что вода в душе или ванне была слишком горячей? В такой ситуации можно наблюдать покраснение кожи, а также при выходе из ванны или душа ощущается тепло, а не прохлада.
В этом случае рекомендуется увлажнять кожу смягчающим и увлажняющим кремом. Необходимо также позаботиться об увлажнении волос.
Неправильно чистить зубы
Сахар и кислоты, содержащиеся в кофе, газированных напитках и фруктовых соках, повреждают зубную эмаль, однако не стоит чистить зубы сразу после употребления таких напитков. Лучше сделать это предварительно.
После употребления напитков с высоким содержанием сахара рекомендуется прополоскать рот водой и почистить зубы примерно через час.
Вода в бассейне влияет на волосы и кожу головы
Перед плаванием в бассейне рекомендуется намочить волосы в душе, чтобы химические вещества, содержащиеся в воде бассейна, меньше повредили их.
Если отправиться плавать с сухими волосами, они впитают весь химический состав воды в бассейне, что может привести, например, к тому, что обесцвеченные волосы станут зелеными.
После плавания в бассейне рекомендуется сразу же вымыть волосы, в идеале - специальным шампунем, который удаляет из волос железо, хлор и медь. Такой шампунь подойдет как после посещения бассейна, так и после купания в море, озере или другом водоеме.
Статья подготовлена в сотрудничестве с Apotheka.
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