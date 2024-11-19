6 популярных ошибок в уходе за красотой, которые совершают почти все

Рекомендуется очищать лицо дважды в день, утром и вечером. Вечером очищение должно быть особенно тщательным, так как ночью кожа обновляется, а в течение дня на ней скапливаются пыль, грязь и остатки косметики.

Хорошее средство для очищения лица поможет сохранить здоровье кожи и обеспечит ее обновление в ночное время. "В аптеках представлен широкий ассортимент лабораторно протестированных и поэтому безопасных средств для ежедневного использования с целью удаления декоративной косметики, таких как очищающие пенки, гели и молочко, а также мицеллярная вода.

Мицеллярная вода эффективно удаляет даже самые плотные слои макияжа, поскольку содержит небольшие молекулы, которые хорошо проникают в тончайшие бороздки кожи и впитывают грязь и масла, одновременно растворяя косметику.

С помощью мицеллярной воды также легче очистить шею и зону декольте от макияжа с помощью ватных дисков. Не следует забывать и о регулярной чистке кистей для макияжа, чтобы предотвратить попадание кожного сала и бактерий на косметические средства и кожу, что может привести к воспалению кожи лица", - объясняет фармацевт.

Слишком раздражать кожу лица

Раздражение кожи лица может привести к ее повреждению, образованию рубцов и даже морщин.

Избавление от прыщей в домашних условиях - одна из самых распространенных причин раздражения кожи лица.